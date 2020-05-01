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Ученые: четыре миллиарда лет назад на Марсе могла быть жизнь
01.05.2020 11:48 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Источник материала: IT.Tut.by
Специалисты из Токийского технологического института и Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA) работали с марсианским метеоритом, найденный в Антарктиде в 1984 году. Они обнаружили в нем следы молекул органики, похожие на аминокислоты и другие азотосодержащие вещества. Это позволило предположить, что четыре миллиарда лет назад на Марсе могла быть жизнь. Исследование опубликовано в журнале
Эксперты исследовали метеорит под названием ALH 84 001 — в нем сохранились карбонатные минералы оранжевого цвета возрастом порядка четырех миллиардов лет. Этот метеорит проверяли и раньше, но из-за технических ограничений тогда не вышло определить содержанием в нем азота — элемента, необходимого для зарождения жизни. Сейчас ученым удалось доказать, что азот все-таки содержится в исследуемом марсианском органическом веществе.
Ученые говорят, что все это позволяет предположить: ранний Марс был намного больше похож на Землю. «Существует два возможных объяснения нашего открытия. Либо эти вещества сформировались на Марсе, либо попали на его поверхность извне вместе с метеоритами и кометами. Так или иначе, это говорит о том, что ранний Марс был больше похож на Землю и был не красной, а голубой планетой», — заявил планетолог из Токийского технологического института.
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Специалисты из Токийского технологического института и Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA) работали с марсианским метеоритом, найденный...
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