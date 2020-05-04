В России на плакат ко Дню Победы поместили финского солдата с необычным оружием

Источник материала: IT.Tut.by

В России в Республике Коми поместили на поздравительный баннер ко Дню Победы финского солдата с не самым обычным оружием. Об этом пишет «Апостроф».



Фото: соцсети

На фото изображен солдат рядом с оленем, под ним — стихи. Пистолет-пулемет в руках у военного не имеет ничего общего с советскими ППД, ППШ и ППС, а равно и с моделями, поставлявшимися в СССР по ленд-лизу (такими как Thompson). Очевидно, перед нами финский ПП Suomi KP/31, основное оружие этого класса в армии Финляндии — а эта страна во время Великой Отечественной воевала против СССР и заняла часть советской Карелии с Петрозаводском.

Теоретически, можно было бы представить, что в данном случае перед нами советский солдат с трофейным ПП, но скорее всего это не так — вскоре изображение было найдено в альбоме Warrior of Lapland, и там указано, что снимок был сделан 4 мая 1944 года в Финляндии. В тех краях олени были обычным средством перевозки грузов.

Интерес вызывает «Суоми» в руках у солдата — он снаряжен необычным для финской армии магазином. Как правило, такие пистолеты-пулеметы оснащались круглым дисковым магазином Коскинена на 70 патронов. Однако в данном случае перед нами пистолет-пулемет с довольно широким коробчатым магазином. Шведы, также использовавшие «Суоми», посчитали диск Коскинена слишком тяжелым и разработали собственный четырехрядный коробчатый магазин — один из первых таких образцов в мире.

При солидной емкости в 56 патронов он весил ощутимо меньше, чем вариант Коскинена, и был проще в производстве. Впечатлившись новинкой, финны в 1941 году купили у шведов лицензию на производство «гроба» (так новый магазин назвали из-за характерной формы). Впоследствии появились такие магазины на 50 и 40 патронов.

Но, как выяснилось, патроны в «гроб» можно было заряжать только с помощью специального устройства, при стрельбе их часто заклинивало, а для производства пружин требовалась особо качественная сталь. В итоге финны вернулись к дисковому варианту. Однако у этого солдата, по-видимому, как раз такая модель — похоже, что на 40 патронов.

Кто и зачем решил поместить на баннер ко Дню Победы именно это фото, неизвестно. Однако подобное происходит не в первый раз — на плакатах к 9 Мая в разные годы успели «засветиться» и немцы, и американцы. Зимой нынешнего года военные, похожие на десантников США, Минске открыли остановку, посвященную ВДВ. Но на ней изображены десантники США">были замечены в оформлении остановки, посвященной Дню ВДВ, в Минске.