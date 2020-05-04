Германия возрождает тяжелую артиллерию, чтобы противостоять угрозам со стороны России

Источник материала: IT.Tut.by

Бундесвер, ранее почти утративший свою артиллерийскую мощь, теперь восстанавливает ее. Основой обновленной артиллерии стали самоходные гаубицы Panzerhaubitze 2000, которые ранее были на хранении. Несмотря на то, что количественно артиллерийские части пока невелики, они оснащены всеми современными средствами обнаружения, пишет defence24.pl.



Фото: wikipedia.org

Недавно в Германии начали формирование еще одной батареи Panzerhaubitze 2000 в составе 225-го батальона 1-й танковой дивизии. Сейчас у страны четыре таких батальона — в каждом батарея гаубиц и батарея РСЗО MARS II.

До 2014 года и начала событий в Украине бундесвер располагал менее чем 90 Panzerhaubitze 2000 в строю. Однако с 2016 года военные приняли решение постепенно усиливать артиллерию в ответ на возможные угрозы со стороны России. В общей сложности планируется получить 24 дополнительных орудия со складов.

Похожая ситуация наблюдается с РСЗО MARS II — до недавнего времени в германских войсках их было 20, остальные вывели из состава частей. Однако сейчас заключен контракт, который позволит увеличить количество этих установок (до 38). Впрочем, сравнение с бундесвером 1990-х годов новая ракетная артиллерия вряд ли выдерживает — тогда в строю было 150 РСЗО.

В долгосрочных планах немцев — создать совершенно новые артиллерийские подразделения с новым оружием. В прошлом году концерн Rheinmetall объявил, что работает над созданием новых орудий с 60-калиберным стволом, которые позволяют стрелять на 83 километра.

Однако сейчас речь идет о возвращении в строй ранее выведенных систем и их максимальном усилении. Всего в строю в Германии сейчас 150 самоходных гаубиц и РСЗО, но их поддерживают современные системы обнаружения. Каждый артиллерийский батальон имеет разведывательные беспилотники, которые в будущем планируется заменить комплексами LUNA NG (они состоят из двух постов управления и пяти дронов, позволяющих обнаруживать цели на расстоянии более 100 километров), интегрированными с системой управления огнем.

В активе у артиллеристов также есть радары, разведывательные автомобили, а для самоходных гаубиц существуют особые снаряды BONUS. Применение высокоточных средств поражения, пишет defense24.pl, «можно назвать примером прагматичного использования существующего потенциала и его постепенного развития в ответ на меняющиеся вызовы безопасности».