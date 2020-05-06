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МТС запустил eSIM. Напоминаем, что это такое

06.05.2020 11:16 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Источник материала: IT.Tut.by

МТС запустил в Беларуси виртуальные eSIM-карты, сообщается на сайте компании. Напоминаем, что это такое и в чем их удобство.

МТС запустил eSIM. Напоминаем, что это такое

Что такое встроенная SIM-карта

eSIM (embedded SIM, встроенный модуль идентификации абонента) — это небольшой чип, встроенный в материнскую плату устройства, который удаленно программируется оператором связи. Проще говоря, вся информация хранится непосредственно в самом смартфоне (или другом гаджете) и загружается на него удаленно.

МТС запустил eSIM. Напоминаем, что это такое

Вместо того чтобы переставлять SIM-карты, пользователь загружает разные профили «симок». Такой формат упрощает конструкцию устройств: не нужно делать отдельный слот для SIM-карты, а значит, проще обеспечить пыле- и влагозащиту, а также сделать корпус тоньше.

Это удобно для различных портативных устройств вроде умных часов, фитнес-трекеров или всевозможных датчиков: они не завязаны на смартфон или сеть Wi-Fi и могут существовать автономно. «Технология позволяет подключать на одно устройство несколько номеров, например, для личных и служебных контактов», — добавляют на сайте МТС.

Как в МТС подключить eSIM-карту

Предоставление eSIM для новых и действующих абонентов оператора происходит в салонах связи. Данные для подключения номера к сети загружаются на девайсы с eSIM с помощью специального QR-кода. Подключение к eSIM дополнительно не тарифицируется. Замена SIM-карты на физическом носителе на eSIM стоит 3,36 рублей.

В МТС добавляют:

  • Загрузка e-SIM профиля по ссылке из QR-кода возможно только на одно устройство. Один и тот же QR-код не выйдет использовать одновременно на нескольких аппаратах. Если потерять выданный при подключении QR-код, необходимо повторно обратиться в салон связи МТС;
  • При использования eSIM в смартфоне и необходимости установки eSIM в новое устройство, потребуется новый QR-код. Стоимость нового QR-кода — 3,36 рубля;
  • Одновременно с QR-кодом «на бумажном носителе» выдаются PIN- и PUК-коды eSIM. Также PIN- и PUK-коды можно получить в фирменном приложении компании;
  • Роуминг с eSIM предоставляется на аналогичных условиях, как и при использовании обычный SIM-карты;
  • Если удалить профиль eSIM на устройстве, его можно установить повторно через загрузку выданного при подключении QR-кода. Один и тот же QR-код позволяется загружать на одно и то же устройство не более десяти раз.

С какими устройствами eSIM-могут работать

Вот какой список устройств, поддерживающих eSIM, опубликован на сайте МТС: iPhone XR, iPhone XS, iPhone XS Max, iPhone 11, iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max, iPhone SE, Samsung Galaxy S20, Samsung Galaxy S20+, Samsung Galaxy S20 Ultra, Samsung Galaxy Z flip, Huawei P40 и Huawei P40 pro, планшетах iPad последних поколений (за исключением моделей без модуля мобильной связи).

«Список устройств может дополняться и обновляться», — добавляют в компании. Напомним: подключение встроенных eSIM-карт в августе прошлого года запустил еще один оператор — А1.

 
 
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МТС запустил в Беларуси виртуальные eSIM-карты, сообщается на сайте компании. Напоминаем, что это такое и в чем их удобство.
 
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