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МТС запустил eSIM. Напоминаем, что это такое
06.05.2020 11:16 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Источник материала: IT.Tut.by
МТС запустил в Беларуси виртуальные eSIM-карты,
Что такое встроенная SIM-карта
eSIM (embedded SIM, встроенный модуль идентификации абонента) — это небольшой чип, встроенный в материнскую плату устройства, который удаленно программируется оператором связи. Проще говоря, вся информация хранится непосредственно в самом смартфоне (или другом гаджете) и загружается на него удаленно.
Вместо того чтобы переставлять SIM-карты, пользователь загружает разные профили «симок». Такой формат упрощает конструкцию устройств: не нужно делать отдельный слот для SIM-карты, а значит, проще обеспечить пыле- и влагозащиту, а также сделать корпус тоньше.
Это удобно для различных портативных устройств вроде умных часов, фитнес-трекеров или всевозможных датчиков: они не завязаны на смартфон или сеть Wi-Fi и могут существовать автономно. «Технология позволяет подключать на одно устройство несколько номеров, например, для личных и служебных контактов», — добавляют на сайте МТС.
Как в МТС подключить eSIM-карту
Предоставление eSIM для новых и действующих абонентов оператора происходит в салонах связи. Данные для подключения номера к сети загружаются на девайсы с eSIM с помощью специального QR-кода. Подключение к eSIM дополнительно не тарифицируется. Замена SIM-карты на физическом носителе на eSIM стоит 3,36 рублей.
В МТС добавляют:
С какими устройствами eSIM-могут работать
Вот какой список устройств, поддерживающих eSIM, опубликован на сайте МТС: iPhone XR, iPhone XS, iPhone XS Max, iPhone 11, iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max, iPhone SE, Samsung Galaxy S20, Samsung Galaxy S20+, Samsung Galaxy S20 Ultra, Samsung Galaxy Z flip, Huawei P40 и Huawei P40 pro, планшетах iPad последних поколений (за исключением моделей без модуля мобильной связи).
«Список устройств может дополняться и обновляться», — добавляют в компании. Напомним: подключение встроенных eSIM-карт в августе прошлого года
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МТС запустил в Беларуси виртуальные eSIM-карты, сообщается на сайте компании. Напоминаем, что это такое и в чем их удобство.
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