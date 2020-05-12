19 погибших. Иран показал на видео катер, который поразила ракета со своего же фрегата

Источник материала: IT.Tut.by

Иран показал видео катера Ronarak, в который попала противокорабельная ракета с фрегата иранских же ВМС Jamaran во время военно-морских учений. Видно, что корабль горит, а часть надстройки отсутствует. Всего на катере 19 погибших, 15 человек получили ранения, пишет «Российская газета».

По словам ректора одного из медуниверситетов Иарана Мохаммада Мехрана Амини, из 15 раненых трое отделались легкими повреждениями и уже выписаны после оказания помощи. Остальных пришлось госпитализировать, и состояние всех оценивается как удовлетворительное, заявил он.

Согласно предварительным оценкам, катеру Konarak просто не повезло. Во время учений Jamaran выпустил по мишени противокорабельную ракету, которая должна была поразить цель. Однако неподалеку оказался Konarak, который был более крупным объектом, чем поражаемая цель — и головка самонаведения ракеты «выбрала» его. Уйти из опасной зоны катеру помешал слишком ранний пуск ракеты — Konarak просто не успел покинуть район.

Вопреки более ранним сообщениям, фрегат не потопил катер — тот получил сильные повреждения, но его сумели дотащить до берега.