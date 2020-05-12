ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

19 погибших. Иран показал на видео катер, который поразила ракета со своего же фрегата

12.05.2020 09:48 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: IT.Tut.by

Иран показал видео катера Ronarak, в который попала противокорабельная ракета с фрегата иранских же ВМС Jamaran во время военно-морских учений. Видно, что корабль горит, а часть надстройки отсутствует. Всего на катере 19 погибших, 15 человек получили ранения, пишет «Российская газета».

По словам ректора одного из медуниверситетов Иарана Мохаммада Мехрана Амини, из 15 раненых трое отделались легкими повреждениями и уже выписаны после оказания помощи. Остальных пришлось госпитализировать, и состояние всех оценивается как удовлетворительное, заявил он.

Согласно предварительным оценкам, катеру Konarak просто не повезло. Во время учений Jamaran выпустил по мишени противокорабельную ракету, которая должна была поразить цель. Однако неподалеку оказался Konarak, который был более крупным объектом, чем поражаемая цель — и головка самонаведения ракеты «выбрала» его. Уйти из опасной зоны катеру помешал слишком ранний пуск ракеты — Konarak просто не успел покинуть район.

Вопреки более ранним сообщениям, фрегат не потопил катер — тот получил сильные повреждения, но его сумели дотащить до берега.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Иран показал видео катера Ronarak, в который попала противокорабельная ракета с фрегата иранских же ВМС Jamaran во время военно-морских учений. Видно, что корабль горит,...
 
Новости дня
Новости Hi-Tech
 
Турция начнет производить беспилотные «мини-танки»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Hi-Tech

Свежие газеты

11.05.2020
Mir24.TV Belarus
Пинский Вестник
Ивьевский край
Единство
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Кричевская жизнь
12.05.2020
Кировец

Архив (Новости Hi-Tech)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика