Турция начнет производить беспилотные «мини-танки»

Источник материала: IT.Tut.by

Турция начнет производить наземные беспилотные устройства, называемые «мини-танками». Соглашение о серийном выпуске таких машин подписало оборонное ведомство страны и компания ASELSAN, пишет defenseworld.net.

Боевые наземные беспилотники будут поставлены в турецкие сухопутные войска. Известно, что при работе они оставляют очень слабый тепловой след, а силовая установка — электрическая или гибридная. Подвеска позволяет использовать машины и на дорогах, и в условиях полного бездорожья, беспилотники могут преодолевать уклоны до 60 градусов и несут броню (правда, не указано, какой она толщины и какие боеприпасы может держать).

Проект по разработке таких «танков» предполагает создание машин для разведки, наблюдения или ударов по противнику. Системы связи позволяют через спутник устанавливать соединение с другими машинами.

Известно, что на «танки» может устанавливаться тяжелое и легкое вооружение. Оружие, используемое беспилотником, интегрируется в систему «стабилизированного усовершенствованного дистанционно управляемого вооружения» SARP, разработанную компанией ASELSAN. С таким оборудованием «танк» может обнаруживать и уничтожать цели автоматически.