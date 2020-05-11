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Турция начнет производить беспилотные «мини-танки»
11.05.2020 15:20 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Источник материала: IT.Tut.by
Турция начнет производить наземные беспилотные устройства, называемые «мини-танками». Соглашение о серийном выпуске таких машин подписало оборонное ведомство страны и компания ASELSAN,
Боевые наземные беспилотники будут поставлены в турецкие сухопутные войска. Известно, что при работе они оставляют очень слабый тепловой след, а силовая установка — электрическая или гибридная. Подвеска позволяет использовать машины и на дорогах, и в условиях полного бездорожья, беспилотники могут преодолевать уклоны до 60 градусов и несут броню (правда, не указано, какой она толщины и какие боеприпасы может держать).
Проект по разработке таких «танков» предполагает создание машин для разведки, наблюдения или ударов по противнику. Системы связи позволяют через спутник устанавливать соединение с другими машинами.
Известно, что на «танки» может устанавливаться тяжелое и легкое вооружение. Оружие, используемое беспилотником, интегрируется в систему «стабилизированного усовершенствованного дистанционно управляемого вооружения» SARP, разработанную компанией ASELSAN. С таким оборудованием «танк» может обнаруживать и уничтожать цели автоматически.
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Турция начнет производить наземные беспилотные устройства, называемые «мини-танками». Соглашение о серийном выпуске таких машин подписало оборонное ведомство...
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