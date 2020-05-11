ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Турция начнет производить беспилотные «мини-танки»

11.05.2020 15:20 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: IT.Tut.by

Турция начнет производить наземные беспилотные устройства, называемые «мини-танками». Соглашение о серийном выпуске таких машин подписало оборонное ведомство страны и компания ASELSAN, пишет defenseworld.net.

Боевые наземные беспилотники будут поставлены в турецкие сухопутные войска. Известно, что при работе они оставляют очень слабый тепловой след, а силовая установка — электрическая или гибридная. Подвеска позволяет использовать машины и на дорогах, и в условиях полного бездорожья, беспилотники могут преодолевать уклоны до 60 градусов и несут броню (правда, не указано, какой она толщины и какие боеприпасы может держать).

Проект по разработке таких «танков» предполагает создание машин для разведки, наблюдения или ударов по противнику. Системы связи позволяют через спутник устанавливать соединение с другими машинами.

Известно, что на «танки» может устанавливаться тяжелое и легкое вооружение. Оружие, используемое беспилотником, интегрируется в систему «стабилизированного усовершенствованного дистанционно управляемого вооружения» SARP, разработанную компанией ASELSAN. С таким оборудованием «танк» может обнаруживать и уничтожать цели автоматически.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Турция начнет производить наземные беспилотные устройства, называемые «мини-танками». Соглашение о серийном выпуске таких машин подписало оборонное ведомство...
 
Новости дня
Новости Hi-Tech
 
иранский фрегат ударом ракеты потопил собственное судно - экипаж погиб или пропал без вести
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Hi-Tech

Свежие газеты

10.05.2020
Mir24.TV Belarus
Пинский Вестник
Ивьевский край
11.05.2020
Пинский Вестник
Ивьевский край
Единство
Слуцк Город

Архив (Новости Hi-Tech)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика