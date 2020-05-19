|
«Абсолютная вершина развития». В Ираке показали удивительную переделку АКС-74У
19.05.2020 09:42 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Источник материала: IT.Tut.by
В Ираке обнаружили пожалуй, одно из самых необычных оружейных творений местных умельцев — основой послужил обычный АКС-74У. Фотография удивительного автомата
На фото видно, что у автомата заменена деревянная накладка на цевье: на новой имеются выемки под пальцы. Однако куда интереснее другие изменения. У оружия из прицельных приспособлений отсутствует мушка. Такое иногда делается, если есть перспектива установить более совершенный прицел, например, коллиматорный — но в данном случае ничего подобного нет.
Еще более странным выглядит отсутствие газовой трубки — с оружия ее для чего-то сняли. По сути, после этого АКС-74У перестал быть автоматом, так как без газоотвода вести огонь в автоматическом или самозарядном режиме уже невозможно. Теперь перед нами по факту очень короткая винтовка с ручной перезарядкой. Если это попытка переделать оружие в гражданское, то одна из самых странных. Причина столь необычных изменений в конструкции АКС-74У неизвестна, никаких преимуществ такая схема не дает.
В комментариях странную переделку сравнили с так называемым
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Ираке обнаружили пожалуй, одно из самых необычных оружейных творений местных умельцев — основой послужил обычный АКС-74У. Фотография удивительного автомата...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Hi-Tech)