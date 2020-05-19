«Абсолютная вершина развития». В Ираке показали удивительную переделку АКС-74У

Источник материала: IT.Tut.by

В Ираке обнаружили пожалуй, одно из самых необычных оружейных творений местных умельцев — основой послужил обычный АКС-74У. Фотография удивительного автомата появилась в Twitter специалиста по оружию CalibreObscura. «Абсолютная вершина среди иракских автоматов Калашникова», отметил он в подписи к снимку.

На фото видно, что у автомата заменена деревянная накладка на цевье: на новой имеются выемки под пальцы. Однако куда интереснее другие изменения. У оружия из прицельных приспособлений отсутствует мушка. Такое иногда делается, если есть перспектива установить более совершенный прицел, например, коллиматорный — но в данном случае ничего подобного нет.

Еще более странным выглядит отсутствие газовой трубки — с оружия ее для чего-то сняли. По сути, после этого АКС-74У перестал быть автоматом, так как без газоотвода вести огонь в автоматическом или самозарядном режиме уже невозможно. Теперь перед нами по факту очень короткая винтовка с ручной перезарядкой. Если это попытка переделать оружие в гражданское, то одна из самых странных. Причина столь необычных изменений в конструкции АКС-74У неизвестна, никаких преимуществ такая схема не дает.

В комментариях странную переделку сравнили с так называемым Deer Gun — примитивным однозарядным пистолетом, разработанном в США во время вьетнамской войны.