Названы цены и время начала продаж iPhone 12 и iPhone 12 Pro

Источник материала: IT.Tut.by

Информация о новом поколении флагманских смартфонов от компании Apple уже несколько раз «сливалась» в Сеть достаточно авторитетными источниками. Главные выводы у инсайдеров одинаковые, но есть различия в деталях. По данным Росса Янга (Ross Young) из Display Supply Chain Consultants , недавно рассказавшем о грядущих Samsung Galaxy Note20 , серия iPhone 12 выйдет в трех диагоналях экрана с довольно привлекательной ценой.



Фото: @PhoneDesigner

Первый смартфон назовут iPhone 12. Его оснастят OLED-экраном на 5,4 дюйма производства Samsung. Разрешение — 2340 на 1080 точек, 475 ppi. Аппарат будет поддерживать 5G-сети, но не во всех диапазонах. Оперативной памяти — 4 ГБ, постоянной — 128 ГБ или 256 ГБ. Процессор — Apple A14 Bionic, основная камера — двойная, с главным модулем на 64 Мп. Стартовая цена — 649 долларов.

Второй аппарат — iPhone 12 Max. Девайс получит 6,1-дюймовую OLED-панель производства BOE и LG. Разрешение — 2532 на 1170 точек, 460 ppi. Остальные характеристики схожи с обычным iPhone 12: урезанная поддержка 5G-сетей, 4 ГБ оперативки и 128/256 ГБ постоянного хранилища. Процессор — Apple A14 Bionic. Камера двойная, с модулем на 64 Мп. Стартовая цена — 749 долларов.

Следующий девайс — iPhone 12 Pro. В него установят 10-битную OLED-панель производства Samsung на 6,1 дюйма разрешением в 2532 на 1170 пикселей, 460 ppi. Дисплей сможет похвастаться 100-процентным охватом DCI P3, а также пиковой яркостью в 1342 нита. Скорее всего, в него внедрят и технологию 120 Гц. Правда, не без оговорок. Но если не внедряться в технические подробности, то такая частота может быть доступна не на самом высоком разрешении. Оперативной памяти — уже 6 ГБ, постоянной — 128−512 ГБ. Основная камера — тройная + LiDAR. Главный модуль — на 64 Мп. Фронтальная камера — 12 Мп. Процессор — все тот же A14, ожидается полноценная поддержка 5G. Цена стартовой версии — 999 долларов.

Самый большой смартфон в линейке — iPhone 12 Pro Max. Его главное отличие — OLED-дисплей диагональю в 6,68 дюйма производства Samsung. Разрешение — 2778 на 1284 пикселя, 458 ppi. Возможна поддержка 120 Гц. Панель — 10-битная. «Железо» такое же, как в iPhone 12 Pro. Это же касается камер. Цена начальной конфигурации — 1099 долларов.

Старт продаж девайсов назначат на октябрь. Анонс стоит ожидать в обычное время — в сентябре. Отметим, что, по чуть более ранней информации, 64-мегапиксельных камер в смартфонах ждать не стоит. Качество финальных снимков, по имеющей информации, якобы не устроило Apple, и в компании решили остаться на привычных 12 Мп. 120 Гц также могут внедрить только, если технология будет работать «идеально». Видимо имеется в виду повышенное энергопотребление.

Ниже — цены других смартфонов Apple: