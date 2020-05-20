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Ученые заметили, что в Антарктиде стало больше «зеленого снега»

25.05.2020 15:18 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Источник материала: IT.Tut.by

Исследователи считают, что изменение климата «озеленит» прибрежную Антарктиду — но не в плане деревьев, а «окрасит» снег в зеленый. Об этом сообщает EurekAlert! со ссылкой на Nature Communications.

Ученые заметили, что в Антарктиде стало больше «зеленого снега»
Фото: Sarah Vincent / Nature Communications

Ученые создали первую в истории крупномасштабную карту микроскопических водорослей, которые «распустились» на поверхности снега вдоль побережья Антарктического полуострова. Результаты показывают, что этот зеленый снег может распространяться по мере повышения глобальной температуры.

Группа, в которую вошли исследователи из Кембриджского университета и Британской антарктической службы, объединила спутниковые данные с наземными наблюдениями за два года в Антарктике для обнаружения и измерения снежных водорослей.

Эти микроскопические водоросли окрашивают снег в ярко-зеленый и могут быть видны из космоса. Они встречаются вдоль западного побережья Антарктического полуострова, особенно на островах, и растут в «более теплых» районах, где средние температуры чуть выше нуля градусов по Цельсию в течение лета в южном полушарии, то есть с ноября по февраль.

Оказалось, что области распространения снежных водорослей на побережье полуострова по мере повышения глобальной температуры расширяются с каждым годом. «Мы выявили 1679 отдельных пятен цветущих зеленых водорослей на снежной поверхности, которые занимают площадь 1,9 квадратного километра, что эквивалентно поглощению углерода около 479 тонн в год, — говорит руководитель исследования, доктор Мэтт Дейви (Matt Davey). — Снежные водоросли являются ключевым компонентом способности континента улавливать углекислый газ из атмосферы посредством фотосинтеза».

Кроме того, на распространение водорослей также сильно влияют морские птицы и млекопитающие, экскременты которых выступают в качестве питательного природного удобрения.

Почти две трети цветущих зеленых водорослей приходилось на небольшие низменные острова без возвышенности. По мере того как Антарктический полуостров нагревается из-за повышения глобальной температуры, эти острова могут потерять свой летний снежный покров, а вместе с ним и снежные водоросли. Но в то же время эти растения могут шире распространяться на возвышенностях — на севере Антарктического полуострова и Южных Шетландских островах.

«По мере того как Антарктида прогревается, мы прогнозируем, что общая масса снежных водорослей будет увеличиваться, так как распространение на возвышенности значительно перевесит потерю небольших островных пятен водорослей в низменностях», — говорит автор статьи, доктор Эндрю Грей (Andrew Gray).

Исследователи резюмируют, что общее количество углерода, удерживаемого в зеленых снежных водорослях Антарктики, со временем станет намного больше. Кроме того, углекислый газ также поглощается красными и оранжевыми водорослями, которые не изучались в этом исследовании.

 
 
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Исследователи считают, что изменение климата «озеленит» прибрежную Антарктиду — но не в плане деревьев, а «окрасит» снег в зеленый. Об этом сообщает EurekAlert!...
 
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