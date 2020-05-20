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Apple лишит пользователей бесплатных наушников
25.05.2020 15:18 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Источник материала: IT.Tut.by
Известный аналитик Минг-Чи Куо заявил, что в коробках с будущими iPhone 12 не окажется проводных наушников EarPods. Об этом пишет
Причина подобного решения, пишет Куо, в желании Apple больше зарабатывать на продажах своих беспроводных AirPods и AirPods Pro. Их в комплект к будущим смартфонами, разумеется, добавлять не собираются. Этот шаг, по мнению аналитика, позволит компании к концу года получить показатель в 93,8 миллиона отгруженных копий гарнитур. При этом новых AirPods (3-го поколения) не стоит ожидать ранее 2021 года.
Напомним: по последней информации, Apple
Ниже — цены нынешних AirPods и AirPods Pro:
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Известный аналитик Минг-Чи Куо заявил, что в коробках с будущими iPhone 12 не окажется проводных наушников EarPods. Об этом пишет MacRumors.
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