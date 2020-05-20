﻿ Apple лишит пользователей бесплатных наушников. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Apple лишит пользователей бесплатных наушников

25.05.2020 15:18 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: IT.Tut.by

Известный аналитик Минг-Чи Куо заявил, что в коробках с будущими iPhone 12 не окажется проводных наушников EarPods. Об этом пишет MacRumors.

Apple лишит пользователей бесплатных наушников
Фото: pixabay.com

Причина подобного решения, пишет Куо, в желании Apple больше зарабатывать на продажах своих беспроводных AirPods и AirPods Pro. Их в комплект к будущим смартфонами, разумеется, добавлять не собираются. Этот шаг, по мнению аналитика, позволит компании к концу года получить показатель в 93,8 миллиона отгруженных копий гарнитур. При этом новых AirPods (3-го поколения) не стоит ожидать ранее 2021 года.

Напомним: по последней информации, Apple представит четыре смартфона — iPhone 12, iPhone 12 Max, iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max. Диагонали дисплеев составят от 5,4 до 6,7 дюйма. В активе окажется система разблокировки по лицу Face ID, процессор Apple A14 Bionic, а также улучшенные камеры, включающие по два или три фотомодуля. Цены также известны — стартовая стоимость новинок составит от 649 до 1099 долларов. Правда, анонс и начало продаж сдвинут с сентября на октябрь.

Ниже — цены нынешних AirPods и AirPods Pro:

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Известный аналитик Минг-Чи Куо заявил, что в коробках с будущими iPhone 12 не окажется проводных наушников EarPods. Об этом пишет MacRumors.
 
Новости дня
Новости Hi-Tech
 
Приняли, списали и снова приняли на вооружение. Непростая история Су-27 в Беларуси
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Свежие газеты

26.05.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Кировец
Кричевская жизнь
27.05.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь

Архив (Новости Hi-Tech)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика