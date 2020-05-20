Apple лишит пользователей бесплатных наушников

Источник материала: IT.Tut.by

Известный аналитик Минг-Чи Куо заявил, что в коробках с будущими iPhone 12 не окажется проводных наушников EarPods. Об этом пишет MacRumors .



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Причина подобного решения, пишет Куо, в желании Apple больше зарабатывать на продажах своих беспроводных AirPods и AirPods Pro. Их в комплект к будущим смартфонами, разумеется, добавлять не собираются. Этот шаг, по мнению аналитика, позволит компании к концу года получить показатель в 93,8 миллиона отгруженных копий гарнитур. При этом новых AirPods (3-го поколения) не стоит ожидать ранее 2021 года.

Напомним: по последней информации, Apple представит четыре смартфона — iPhone 12, iPhone 12 Max, iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max. Диагонали дисплеев составят от 5,4 до 6,7 дюйма. В активе окажется система разблокировки по лицу Face ID, процессор Apple A14 Bionic, а также улучшенные камеры, включающие по два или три фотомодуля. Цены также известны — стартовая стоимость новинок составит от 649 до 1099 долларов. Правда, анонс и начало продаж сдвинут с сентября на октябрь.

Ниже — цены нынешних AirPods и AirPods Pro: