Дом Билли Айлиш пропал из карт Google - все из-за назойливых фанатов

Источник материала: IT.Tut.by

Поклонники Билли Айлиш, задумавшие взглянуть на дом певицы на Google Maps, теперь видят вместо него лишь расплывчатое пятно. Этому предшествовало довольно неприятная история со сталкером, который порядком напугал всю ее семью. И певица добилась от Google особых условий, о которых мечтают многие звезды, пишет Media Leaks .

В понедельник, 18 мая, издание The Sun сообщило, что после того, как домашний адрес Билли Айлиш утек в Сеть, певица попросила Google Maps скрыть ее дом из 3D-просмотра улиц. Теперь на месте дома в Лос-Анджелесе, в котором она живет с семьей, осталось только размазанное пятно:





Вероятно, Айлиш посчитала нужным сделать это после того, как назойливый незнакомец стал регулярно появляться возле ее дома и отказывался уходить, пугая своим поведением всю семью. После этих случаев певица обратилась в суд, и он официально запретил сталкеру приближаться к девушке больше чем на 180 метров.

Оказалось, что Айлиш совсем не первая публичная персона, которая попросила Google аккуратнее подойти к вопросу своих личных данных. Сервис уже «подчистил» свои карты, замазав дома Пола Маккартни, Лили Аллен и других знаменитостей. Более того, представители Google уверяют, что они беспокоятся не только о приватности звезд: любой человек может обратиться в компанию и попросить скрыть на картах те или иные данные, которые нарушают неприкосновенность их частной жизни.