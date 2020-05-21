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Дом Билли Айлиш пропал из карт Google - все из-за назойливых фанатов
25.05.2020 15:18 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Источник материала: IT.Tut.by
Поклонники Билли Айлиш, задумавшие взглянуть на дом певицы на Google Maps, теперь видят вместо него лишь расплывчатое пятно. Этому предшествовало довольно неприятная история со сталкером, который порядком напугал всю ее семью. И певица добилась от Google особых условий, о которых мечтают многие звезды, пишет
В понедельник, 18 мая, издание
Вероятно, Айлиш посчитала нужным сделать это после того, как назойливый незнакомец стал регулярно появляться возле ее дома и отказывался уходить, пугая своим поведением всю семью. После этих случаев певица обратилась в суд, и он официально запретил сталкеру приближаться к девушке больше чем на 180 метров.
Оказалось, что Айлиш совсем не первая публичная персона, которая попросила Google аккуратнее подойти к вопросу своих личных данных. Сервис уже «подчистил» свои карты, замазав дома Пола Маккартни, Лили Аллен и других знаменитостей. Более того, представители Google уверяют, что они беспокоятся не только о приватности звезд: любой человек может обратиться в компанию и попросить скрыть на картах те или иные данные, которые нарушают неприкосновенность их частной жизни.
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Поклонники Билли Айлиш, задумавшие взглянуть на дом певицы на Google Maps, теперь видят вместо него лишь расплывчатое пятно. Этому предшествовало довольно неприятная...
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