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В США морпехи раскрыли детали крупнейшего перевооружения американской пехоты за 25 лет
25.05.2020 15:18 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Источник материала: IT.Tut.by
Корпус морской пехоты США продолжает программу по замене стрелкового оружия на более современные образцы. Детали
После завершения программы морпехи должны получить интегрированное в систему пехотное оружие с усовершенствованной оптикой и нелетальными системами поражения. По мнению подполковника Тима Хо, руководителя программы, это самое крупное усовершенствование для пехотного отряда за последние 25 лет.
Перевооружение коснется даже пистолетов — новый образец, сделанный по модульной системе, заменит все модели, которые используются сейчас. Оружие имеет особую пластиковую рукоять, позволяющую подгонять пистолет под размер руки.
Основной пулемет M249 заменят на модель M27 — впервые ее выдали морпехам в 2011 году, и с тех пор оружие удостоилось исключительно положительных отзывов от операторов. Уже к концу 2020 финансового года все подразделения Корпуса морской пехоты могут получить M27.
Оптические системы, которыми предполагается оснастить бойцов, включают бинокль ночного видения, обеспечивающий распознавание целей в любую погоду или в условиях слабого освещения. В 2021 году морпехи получат Squad Common Optic с повышенной ситуационной осведомленностью и вероятностью попадания.
После обкатки на бойцах КМП оружие получат и армейские подразделения. А к 2025 финансовому году в войска пойдут первые партии
Военные полагают, что модернизация систем пехотного оружия солдат и морпехов сможет компенсировать постоянное усиление армий потенциальных противников.
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Корпус морской пехоты США продолжает программу по замене стрелкового оружия на более современные образцы. Детали раскрывает defence-blog.
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