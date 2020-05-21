В США морпехи раскрыли детали крупнейшего перевооружения американской пехоты за 25 лет

Источник материала: IT.Tut.by

Корпус морской пехоты США продолжает программу по замене стрелкового оружия на более современные образцы. Детали раскрывает defence-blog.



Источник: Gun Expert

После завершения программы морпехи должны получить интегрированное в систему пехотное оружие с усовершенствованной оптикой и нелетальными системами поражения. По мнению подполковника Тима Хо, руководителя программы, это самое крупное усовершенствование для пехотного отряда за последние 25 лет.

Перевооружение коснется даже пистолетов — новый образец, сделанный по модульной системе, заменит все модели, которые используются сейчас. Оружие имеет особую пластиковую рукоять, позволяющую подгонять пистолет под размер руки.

Основной пулемет M249 заменят на модель M27 — впервые ее выдали морпехам в 2011 году, и с тех пор оружие удостоилось исключительно положительных отзывов от операторов. Уже к концу 2020 финансового года все подразделения Корпуса морской пехоты могут получить M27.

Оптические системы, которыми предполагается оснастить бойцов, включают бинокль ночного видения, обеспечивающий распознавание целей в любую погоду или в условиях слабого освещения. В 2021 году морпехи получат Squad Common Optic с повышенной ситуационной осведомленностью и вероятностью попадания.

После обкатки на бойцах КМП оружие получат и армейские подразделения. А к 2025 финансовому году в войска пойдут первые партии стрелкового оружия нового поколения под 6,8-миллиметровый патрон с усовершенствованной системой управления огнем.

Военные полагают, что модернизация систем пехотного оружия солдат и морпехов сможет компенсировать постоянное усиление армий потенциальных противников.