В старом доме в Норвегии нашли древнюю могилу викингов

Источник материала: IT.Tut.by

Пара из Норвегии затеяла ремонт дома и случайно наткнулась на могилу викингов под полом своей спальни. Об этом сообщает Forbes .





Дом в городе Буде на севере Норвегии не ремонтировался с 1914 года. Семейная пара Кристенсен решила это исправить и начала с пола в собственной спальне. Хозяева подняли доски и обнаружили пару камней, ниже — еще один артефакт. Он оказался стеклянной бусиной, которую сперва ошибочно приняли за колесо от детской игрушечной машинки.

Под досками также нашелся железный топор и еще несколько вещей из железа. Решив не экспериментировать, супруги вызвали специалистов из музея Тромсе — по местным законам, любые реликвии, созданные человеком до 1537 года, подлежат сохранению. Археолог Мартинус Хауглид заявил, что бусина относится к позднему периоду эпохи викингов, когда Норвегия объединилась в одно королевство и приняла христианство.

Находки датировали периодом между 950 и 1050 годами. Предположительно, они были помещены в могилу викингов. Об этом в частности говорят камни, найденные под слоем песка — они являлись частью погребальной пирамиды.