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F-35 едва не рухнул в воду при взлете с авианосца

27.05.2020 20:08 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Источник материала: IT.Tut.by

В Instagram появилась два ролика, посвященных испытаниям палубной версии истребителя пятого поколения F-35C. Видео примечательны тем, что самолет на них едва не рухнул в воду.

На кадрах первого ролика самолет стартует с палубы авианосца (с какого из авианесущих кораблей США взлетает «тридцать пятый», неясно). Истребитель движется с небольшой скоростью, и, покинув палубу, мгновенно оказывается ниже ее уровня. Можно подумать, что машине не хватила разгона, и она рухнула в воду — однако в последний момент самолет все-таки набирает высоту и взлетает.

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 

Not one, but 2x F-35As after the approach, there is always something to see in Fort Worth! Love that howl! #Repost @txavgeek ・・・ Luke F-35A performing a low approach with chase! ➖➖ (Turn

 
 
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В Instagram появилась два ролика, посвященных испытаниям палубной версии истребителя пятого поколения F-35C. Видео примечательны тем, что самолет на них едва не рухнул...
 
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