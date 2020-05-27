|
F-35 едва не рухнул в воду при взлете с авианосца
27.05.2020 20:08 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Источник материала: IT.Tut.by
В Instagram появилась два ролика, посвященных испытаниям палубной версии истребителя пятого поколения F-35C. Видео примечательны тем, что самолет на них едва не рухнул в воду.
На кадрах первого ролика самолет стартует с палубы авианосца (с какого из авианесущих кораблей США взлетает «тридцать пятый», неясно). Истребитель движется с небольшой скоростью, и, покинув палубу, мгновенно оказывается ниже ее уровня. Можно подумать, что машине не хватила разгона, и она рухнула в воду — однако в последний момент самолет все-таки набирает высоту и взлетает.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Hi-Tech)