F-35 едва не рухнул в воду при взлете с авианосца

Источник материала: IT.Tut.by

В Instagram появилась два ролика, посвященных испытаниям палубной версии истребителя пятого поколения F-35C. Видео примечательны тем, что самолет на них едва не рухнул в воду.

На кадрах первого ролика самолет стартует с палубы авианосца (с какого из авианесущих кораблей США взлетает «тридцать пятый», неясно). Истребитель движется с небольшой скоростью, и, покинув палубу, мгновенно оказывается ниже ее уровня. Можно подумать, что машине не хватила разгона, и она рухнула в воду — однако в последний момент самолет все-таки набирает высоту и взлетает.