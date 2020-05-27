|
Две магистрантки БГУ признаны лучшими молодыми учеными года в СНГ
27.05.2020 19:24 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Источник материала: IT.Tut.by
Две студентки магистратуры БГУ стали обладателями звания «Лучший молодой ученый — 2020» в СНГ. Об этом сообщает
Одной из победительниц стала магистрантка ФМО БГУ Дарья Пономарева — она была признана «Лучшим молодым ученым — 2020» в СНГ.
Ее научная работа «К вопросу о возможности возмещения убытков, причиненных в результате осуществления монополистической деятельности, на трансграничном рынке ЕАЭС» признана одной из лучших и опубликована в сборнике научных статей «I Международное книжное издание» с присвоением международного кода ISBN. Дарью Пономареву наградили дипломом I степени и нагрудным знаком «Молодой ученый-2020» СНГ за вклад в развитие науки и образования.
Научным руководителем магистрантки выступила доцент кафедры международного частного и европейского права ФМО БГУ Наталья Маскаева.
Дипломом I степени Международного проекта «Лучший молодой ученый — 2020» среди научно-образовательных учреждений СНГ и нагрудной медалью «Молодой ученый — 2020» СНГ за вклад в развитие науки и образования награждена студентка магистратуры юридического факультета БГУ — Эльжбета Скшидлевска. Ее научному руководителю доценту кафедры уголовного процесса и прокурорского надзора юридического факультета БГУ Вадиму Самарину было вручено благодарственное письмо за оказанную поддержку молодым ученым в проекте «Лучший молодой ученый — 2020» среди научно-образовательных учреждений СНГ.
Всего участниками международного проекта «Молодой ученый — 2020» стали около 150 магистрантов, аспирантов, докторантов до 35 лет, а также председателей и активистов студенческих организаций университетов СНГ.
Сборник работ победителей размещен в российской Научной электронной библиотеке eLIBRARY.RU, а также на сайте ассоциации «Общенациональное движения «Бобек».
Организатором проекта выступили Международная ассоциация студентов и Ассоциации «Общенациональное движение «Бобек» (Казахстан).
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Две студентки магистратуры БГУ стали обладателями звания «Лучший молодой ученый — 2020» в СНГ. Об этом сообщает пресс-служба вуза и, в частности, юридического...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Hi-Tech)