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Две магистрантки БГУ признаны лучшими молодыми учеными года в СНГ

27.05.2020 19:24 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Источник материала: IT.Tut.by

Две студентки магистратуры БГУ стали обладателями звания «Лучший молодой ученый — 2020» в СНГ. Об этом сообщает пресс-служба вуза и, в частности, юридического факультета.

Одной из победительниц стала магистрантка ФМО БГУ Дарья Пономарева — она была признана «Лучшим молодым ученым — 2020» в СНГ.

Две магистрантки БГУ признаны лучшими молодыми учеными года в СНГ
Дарья Пономарева. Фото: пресс-служба БГУ

Ее научная работа «К вопросу о возможности возмещения убытков, причиненных в результате осуществления монополистической деятельности, на трансграничном рынке ЕАЭС» признана одной из лучших и опубликована в сборнике научных статей «I Международное книжное издание» с присвоением международного кода ISBN. Дарью Пономареву наградили дипломом I степени и нагрудным знаком «Молодой ученый-2020» СНГ за вклад в развитие науки и образования.

Научным руководителем магистрантки выступила доцент кафедры международного частного и европейского права ФМО БГУ Наталья Маскаева.

Дипломом I степени Международного проекта «Лучший молодой ученый — 2020» среди научно-образовательных учреждений СНГ и нагрудной медалью «Молодой ученый — 2020» СНГ за вклад в развитие науки и образования награждена студентка магистратуры юридического факультета БГУ — Эльжбета Скшидлевска. Ее научному руководителю доценту кафедры уголовного процесса и прокурорского надзора юридического факультета БГУ Вадиму Самарину было вручено благодарственное письмо за оказанную поддержку молодым ученым в проекте «Лучший молодой ученый — 2020» среди научно-образовательных учреждений СНГ.

Две магистрантки БГУ признаны лучшими молодыми учеными года в СНГ
Фото: пресс-служба юридического факультета БГУ

Всего участниками международного проекта «Молодой ученый — 2020» стали около 150 магистрантов, аспирантов, докторантов до 35 лет, а также председателей и активистов студенческих организаций университетов СНГ.

Сборник работ победителей размещен в российской Научной электронной библиотеке eLIBRARY.RU, а также на сайте ассоциации «Общенациональное движения «Бобек».

Организатором проекта выступили Международная ассоциация студентов и Ассоциации «Общенациональное движение «Бобек» (Казахстан).

 
 
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Две студентки магистратуры БГУ стали обладателями звания «Лучший молодой ученый — 2020» в СНГ. Об этом сообщает пресс-служба вуза и, в частности, юридического...
 
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