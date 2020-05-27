Американку путают с Маском из-за номера телефона

Источник материала: IT.Tut.by

Из-за номера телефона, ранее принадлежащего Илону Маску, 25-летняя американка постоянно получает сообщения и звонки от незнакомых ей людей. Об этом пишет издание NPR .



Фото: Reuters

Уже несколько лет Линдси Такер (Lyndsay Tucker) из Сан-Хосе (США) постоянно получает звонки и сообщения, которые отправляют главе Tesla и SpaceX Илону Маску. Все дело — в номере мобильного телефона, который раньше принадлежал предпринимателю.

Девушка рассказала, что работает в магазине косметики и до всего этого не знала, кто такой Маск. Сообщения приходят как от обычных людей, так и довольно известных. Например, одна из звонящих попросила принять ее в SpaceX и отправить в космос как волонтера. А другой незнакомец предложил оценить проект по созданию роботизированной руки.

Среди более известных личностей отметился, например, Джон Лассетер — аниматор, обладатель премии «Оскар», режиссер студий Pixar и Walt Disney Animation Studios, а также один из основателей студии Pixar. Он написал, что ему очень нравится автомобили Tesla, в частности — режим автопилотирования.

Нынешний номер Такер связан с домом в Пало Альто, который Маск купил и продал уже много лет назад. Телекоммуникационная компания AT&T случайно продала номер девушке после того, как от него отказался Маск. Но в некоторых справочниках указано, что он все еще принадлежит Илону.

Такер отказываться от номера не планирует и говорит, что эти сообщения ее «развлекают» и дают возможность косвенно поучаствовать в жизни знаменитого предпринимателя и изобретателя. При этом она извинилась перед всеми, с кем по какой-либо причине не смогла поговорить. В конце девушка добавила, что не все верят в ее историю и спрашивают: «Как я узнаю, что ты не Илон?».

NPR связалось с Маском и рассказало ему об этой истории. «Ух ты. Этот номер такой старый! Я удивлен, что люди его как-то находят», — ответил предприниматель.