Глава Роскосмоса: идея Маска бомбить Марс станет прикрытием для ядерного оружия в космосе

Источник материала: IT.Tut.by

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что идея основателя компании SpaceX Илона Маска «бомбить ядерными зарядами Марс» чудовищна и негуманна, и это является прикрытием для выведения ядерного оружия в космос. Об этом пишет ТАСС.



Дмитрий Рогозин. Фото: Reuters

«Недавно Илон Маск заявил, что ему надо бомбардировать ядерными зарядами Марс, чтобы сделать его атмосферу более приемлемой для жизни землян. Совершенно очевидно, что идея бомбить ядерными зарядами Марс выглядит чудовищно с точки зрения гуманных соображений. Кто ему дал право уничтожать планету?!», — сказал Рогозин эфире канала «Соловьев LIVE» в YouTube .

«Мы понимаем, что за этой демагогией скрывается одно — это прикрытие для выведения ядерного оружия в космос. Мы видим такие попытки, считаем их неприемлемыми и будем максимально этому препятствовать», — добавил глава Роскосмоса. Отвечая на вопрос ведущего, есть ли у России, чем ответить на это, Рогозин ответил утвердительно.

По его словам, выведение оружия в космос запрещено всеми законами и нормами международного права.

Ранее Маск предложил терраформировать Марс, то есть, создать условия для земной жизни, проведя большую серию термоядерных взрывов на полюсах планеты. По идее главы SpaceX, это приведет к испарению замерзшего углекислого газа, из которого состоят ледяные шапки полюсов Марса. Испарившийся газ сделает атмосферу планеты более плотной и вызовет парниковый эффект, что приведет к повышению температуры.

Маск также посчитал возможным запуск на Марс 10 тыс. ракет для изменения климата планеты. Комментируя это высказывание, Рогозин ранее заявлял, что США хотят милитаризировать космическое пространство. В свою очередь исполнительный директор Роскосмоса по перспективным программам и науке Александр Блошенко в интервью ТАСС заявил, что для проведения термоядерных взрывов на полюсах Марса понадобится около 10 тыс. запусков самых грузоподъемных ракет. Маск в ответ на своей странице в Twitter написал, что это не проблема.

Можно ли действительно создать условия для земной жизни на Марсе при помощи взрывов?

Судя по всему, пока нет. Исследование при поддержке NASA в 2018 году показало, что на Марсе просто недостаточно запасов углекислого газа, чтобы обеспечить значительный парниковый эффект. Более того, даже до присутствующего на планете углекислого газа сложно добраться. Поэтому на нынешнем этапе развития технологий создание земных условий на Марсе пока неосуществимо.

Так что в августе 2019 года Маск предложил другую идею — как бы накрыть Марс тысячами спутников с солнечными отражателями и провести ряд небольших ядерных взрывов над поверхностью планеты. Это должно имитировать Солнце, но без радиоактивного загрязнения.