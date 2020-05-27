Запуск ракеты SpaceX с астронавтами на борту не состоялся из-за погоды

Источник материала: IT.Tut.by

Сегодня, в 23.33 по минскому времени (20.33 UTC / 4.33 p.m. EDT) планировался исторический запуск корабля с площадки космического центра имени Джона Кеннеди во Флориде.​​​​​​ Двое астронавтов NASA — 53-летний Даг Херли и 49-летний Боб Бенкен — должны были отправиться в космос к МКС на корабле Crew Dragon от компании Илона Маска SpaceX. Но, к сожалению, запуск отменили из-за погоды: было слишком облачно. Об этом сообщили во время прямого эфира NASA .

Скорее всего, астронавты предпримут следующую попытку в субботу, 30 мая, в 22.22 по минскому времени (19.22 UTC / 3.22 p.m. EDT).

Мы рассказывали ранее, что этот запуск должен стать действительно историческим — впервые астронавтов в космос доставит частная космическая компания (до этого SpaceX и другие частные компании занимались лишь доставкой спутников и грузов). К тому же это первый за девять лет запуск с американской земли — после закрытия программы Space Shuttle доставкой астронавтов занимался «Роскосмос» на ракетах «Союз».

Программа, нацеленная на разработку частного космического корабля для доставки американских астронавтов в космос, началась еще при Бараке Обаме. Но его преемник, Дональд Трамп, рассматривает это как символ своей стратегии восстановления американского господства в космосе.

Отмечается, что нынешняя миссия с экипажем, названная Demo-2, имеет решающее значение для Вашингтона в двух отношениях. Во-первых, чтобы обрести независимость от россиян. Во-вторых, чтобы простимулировать частный рынок «низкой околоземной орбиты», который планируется открыть для туристов и предприятий.

Экипаж Crew Dragon состоит из двух человек. Командир Даглас Херли летал в космос в миссии STS-127 и пилотировал шаттл в его последнем полете, STS-135. Его коллега, специалист по совместным операциям с МКС Боб Бенкен, бывал в космосе дважды — во время миссий STS-123 и STS-130.

Длительность миссии Demo-2 пока не называется, но она может составить от 30 до 119 суток. Посадка корабля ожидается в Атлантическом океане, в поисково-спасательных операциях планируется задействовать корабль Go Navigator.