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Силы Самообороны Японии показали в действии их лучший танк

29.05.2020 11:24 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Источник материала: IT.Tut.by

Силы Самообороны Японии продемонстрировали возможности их новейшего основного боевого танка четвертого поколения «Тип 10». На кадрах видео показана стрельба бронированной машины на полигоне Хигаси-Фудзи в префектуре Сидзуока, пишет defence-blog.

«Тип 10» был разработан и построен компанией Mitsubishi Heavy Industries и поступил на вооружение в 2012 году. Главными преимуществами машины называют уникальную мобильность. Также оружие танка обладает повышенной бронепробиваемостью. Функциональность «Тип 10» основана на принципе «четырех С и одного I» (command, control, communications, computers, and intelligence — «команды, контроль, коммуникации, компьютеры и разведка»). Машины могут в режиме реального времени обмениваться информацией между собой и делиться с пехотными подразделениями, чтобы проводить максимально скоординированные операции.

Основное вооружение «Тип 10» — 120-миллиметровая гладкоствольная пушка L44 с высокоскоростным автоматом заряжания. Вспомогательное вооружение — спаренный с орудием пулемет «Тип 64» калибра 7,62 мм и крупнокалиберный пулемет М2 (12,7 миллиметра).

Танк оснащен модульной броней с использованием керамики и обладает повышенной защищенностью от РПГ и ПТУР. 1200-сильный восьмицилиндровый двигатель обеспечивает машине скорость до 70 километров в час.

 
 
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Силы Самообороны Японии продемонстрировали возможности их новейшего основного боевого танка четвертого поколения «Тип 10». На кадрах видео показана стрельба...
 
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