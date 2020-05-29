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Т-90М, еще одна «Армата» и другие. Какую новую технику покажут на Параде Победы в Москве

29.05.2020 15:16 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Источник материала: IT.Tut.by

Самолеты и вертолеты примут участие в параде, который состоится на Красной площади 24 июня в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на заявление главнокомандующего Сухопутными войсками РФ генерала армии Олега Салюкова.

Т-90М, еще одна «Армата» и другие. Какую новую технику покажут на Параде Победы в Москве
T-90M. Фото: cezarium.com

«В параде в Москве примут участие пешая и механизированная колонны, а также летный состав. В ней (воздушной части парада) примут участие 75 воздушных судов», — сказал он.

9 мая над Москвой пролетели 55 самолетов, в том числе четыре авиакомплекса «Кинжал» и четыре Су-57, а также 20 вертолетов. В состав парадной авиагруппы также вошли воздушный радар А-50, транспортники Ил-76, стратегические бомбардировщики Ту-95МС и Ту-160, дальние бомбардировщики Ту-22М3, фронтовые бомбардировщики Су-24 и Су-34. В группу были включены истребители МиГ-29, Су-30 и Су-35С, вертолеты — Ми-26, Ми-8, Ка-52, Ми-35, Ми-28Н.

Салюков также отметил, что в состав механизированной колонны вошли 23 типа образцов новой и модернизированной техники. Впервые по Красной площади пройдут танки Т-90М и Т-80БВМ, боевые машины пехоты «Курганец-25» и «Армата» с 57-мм боевыми модулями, боевая машина пехоты БМП-2 с боевым отделением «Бережок», реактивная система залпового огня «Торнадо-С», тяжелая огнеметная система ТОС-2, зенитная ракетная система С-300В4, береговой ракетный комплекс «Бал».

«Вся эта техника сейчас находится в Алабине, мы ее оставили там после первого этапа подготовки и законсервировали. По мере прибытия водителей и механиков-водителей на следующей неделе она будет расконсервирована, и личный состав механизированной колонны приступит к занятиям», — сказал главком.

 
 
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Самолеты и вертолеты примут участие в параде, который состоится на Красной площади 24 июня в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Об этом пишет...
 
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