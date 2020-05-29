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Т-90М, еще одна «Армата» и другие. Какую новую технику покажут на Параде Победы в Москве
29.05.2020 15:16 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Источник материала: IT.Tut.by
Самолеты и вертолеты примут участие в параде, который состоится на Красной площади 24 июня в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Об этом
«В параде в Москве примут участие пешая и механизированная колонны, а также летный состав. В ней (воздушной части парада) примут участие 75 воздушных судов», — сказал он.
9 мая над Москвой
Салюков также отметил, что в состав механизированной колонны вошли 23 типа образцов новой и модернизированной техники. Впервые по Красной площади пройдут танки Т-90М и Т-80БВМ, боевые машины пехоты «Курганец-25» и «Армата» с 57-мм боевыми модулями, боевая машина пехоты БМП-2 с боевым отделением «Бережок», реактивная система залпового огня «Торнадо-С», тяжелая огнеметная система ТОС-2, зенитная ракетная система С-300В4, береговой ракетный комплекс «Бал».
«Вся эта техника сейчас находится в Алабине, мы ее оставили там после первого этапа подготовки и законсервировали. По мере прибытия водителей и механиков-водителей на следующей неделе она будет расконсервирована, и личный состав механизированной колонны приступит к занятиям», — сказал главком.
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Самолеты и вертолеты примут участие в параде, который состоится на Красной площади 24 июня в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Об этом пишет...
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