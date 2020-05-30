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Crew Dragon взлетел. В США состоялся исторический запуск ракеты SpaceX с астронавтами на борту

30.05.2020 22:54 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Источник материала: IT.Tut.by

Сегодня, в 22.22 по минскому времени (19.22 UTC / 3.22 p.m. EDT), состоялась вторая попытка запустить корабль Crew Dragon от компании Илона Маска SpaceX. Напомним, предыдущий запуск, который планировался 27 мая, отложили из-за плохой погоды. О запуске сообщили во время прямого эфира NASA.

Crew Dragon взлетел. В США состоялся исторический запуск ракеты SpaceX с астронавтами на борту
Скирншот трансляции NASA

На борту корабля находятся двое астронавтов NASA — 53-летний Даг Херли и 49-летний Боб Бенкен.

Обе ступени отделились успешно, и Crew Dragon официально отправился в полет к МКС.

В субботу днем NASA сообщило, что шанс отмены из-за погоды составляет 50% (как и в прошлый раз). Если бы запуск не состоялся 30 мая, то осталось бы два резервных дня — 2 и 3 июня.

Если полет пройдет успешно, это будет первый с 2011 года запуск космического корабля с людьми на борту с американской земли — на протяжении девяти лет американцы попадали на орбиту на ракетах «Союз» от «Роскосмоса». Стыковка с МКС состоится в воскресенье в 15.29 по Гринвичу, после чего астронавты какое-то время пробудут на станции, а затем вернутся на Землю на Crew Dragon.

Если что-то пойдет не по плану, то спасательная капсула с астронавтами должна будет приводниться в Атлантическом океане.

Для Дага Херли и Боба Бенкена это не первый полет — оба уже участвовали в космических миссиях.

Мы рассказывали ранее, что этот запуск должен стать действительно историческим — впервые астронавтов в космос доставит частная космическая компания (до этого SpaceX и другие частные компании занимались лишь доставкой спутников и грузов). К тому же это первый за девять лет запуск с американской земли — после закрытия программы Space Shuttle доставкой астронавтов занимался «Роскосмос» на ракетах «Союз».

Программа, нацеленная на разработку частного космического корабля для доставки американских астронавтов в космос, началась еще при Бараке Обаме. Но его преемник, Дональд Трамп, рассматривает это как символ своей стратегии восстановления американского господства в космосе.

Отмечается, что нынешняя миссия с экипажем, названная Demo-2, имеет решающее значение для Вашингтона в двух отношениях. Во-первых, чтобы обрести независимость от россиян. Во-вторых, чтобы простимулировать частный рынок «низкой околоземной орбиты», который планируется открыть для туристов и предприятий.

 
 
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Сегодня, в 22.22 по минскому времени (19.22 UTC / 3.22 p.m. EDT), состоялась вторая попытка запустить корабль Crew Dragon от компании Илона Маска SpaceX. Напомним, предыдущий запуск,...
 
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