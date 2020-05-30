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Crew Dragon взлетел. В США состоялся исторический запуск ракеты SpaceX с астронавтами на борту
30.05.2020 22:54 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Источник материала: IT.Tut.by
Сегодня, в 22.22 по минскому времени (19.22 UTC / 3.22 p.m. EDT), состоялась вторая попытка запустить корабль Crew Dragon от компании Илона Маска SpaceX. Напомним, предыдущий запуск, который планировался 27 мая,
На борту корабля находятся двое астронавтов NASA — 53-летний Даг Херли и 49-летний Боб Бенкен.
Обе ступени отделились успешно, и Crew Dragon официально отправился в полет к МКС.
В субботу днем NASA
Если полет пройдет успешно, это будет первый с 2011 года запуск космического корабля с людьми на борту с американской земли — на протяжении девяти лет американцы попадали на орбиту на ракетах «Союз» от «Роскосмоса». Стыковка с МКС состоится в воскресенье в 15.29 по Гринвичу, после чего астронавты какое-то время пробудут на станции, а затем вернутся на Землю на Crew Dragon.
Если что-то пойдет не по плану, то спасательная капсула с астронавтами должна будет приводниться в Атлантическом океане.
Для Дага Херли и Боба Бенкена это не первый полет — оба уже участвовали в космических миссиях.
Мы
Программа, нацеленная на разработку частного космического корабля для доставки американских астронавтов в космос, началась еще при Бараке Обаме. Но его преемник, Дональд Трамп, рассматривает это как символ своей стратегии восстановления американского господства в космосе.
Отмечается, что нынешняя миссия с экипажем, названная Demo-2, имеет решающее значение для Вашингтона в двух отношениях. Во-первых, чтобы обрести независимость от россиян. Во-вторых, чтобы простимулировать частный рынок «низкой околоземной орбиты», который планируется открыть для туристов и предприятий.
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Сегодня, в 22.22 по минскому времени (19.22 UTC / 3.22 p.m. EDT), состоялась вторая попытка запустить корабль Crew Dragon от компании Илона Маска SpaceX. Напомним, предыдущий запуск,...
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