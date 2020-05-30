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Разработчики YouTube сделали подарок для любителей длинных роликов — навигацию по главам
30.05.2020 11:04 — Новости Hi-Tech | Bybanner
Источник материала: Bybanner
Теперь видео с большой продолжительностью стало смотреть значительно удобнее за счёт навигации по главам. Теперь автор канала при загрузке ролика может разбить его на главы, или смысловые блоки, сообщают интернет-источники компании YouTube.
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Теперь видео с большой продолжительностью стало смотреть значительно удобнее за счёт навигации по главам. Теперь автор канала при загрузке ролика может разбить...
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