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Разработчики YouTube сделали подарок для любителей длинных роликов — навигацию по главам

30.05.2020 11:04 — Новости Hi-Tech | Bybanner  
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Источник материала: Bybanner

Теперь видео с большой продолжительностью стало смотреть значительно удобнее за счёт навигации по главам. Теперь автор канала при загрузке ролика может разбить его на главы, или смысловые блоки, сообщают интернет-источники компании YouTube.

За счёт этого пользователи смогут быстро переходить к просмотру интересующего их фрагмента. И для этого не нужно будет искать нужный отрывок наугад, перематывая временную шкалу.

Кроме того, блогерам не нужно будет оставлять в описании к ролику так называемые «таймкоды» - временные метки.

Преимуществом смысловых блоков перед таймкодами является возможность сразу увидеть, где отрывок начинается на временной шкале и где он заканчивается.

Кроме того, не нужно будет нажимать на «бегунок», чтобы увидеть название главы.

Для этого достаточно будет просто навести курсор на интересующий отрывок.

На данный момент создавать разметку, описание отрывка и его заголовок должен будет владелец YouTube-канала.

Вероятно, в будущем за блогеров эту работу будет делать специальный алгоритм.

В мобильной версии YouTube новая функция должна появиться уже на этой неделе.

 
 
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Теперь видео с большой продолжительностью стало смотреть значительно удобнее за счёт навигации по главам. Теперь автор канала при загрузке ролика может разбить...
 
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