|
Новейший стелс-беспилотник России застрахуют на 87 миллионов долларов
04.06.2020 09:20 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Источник материала: IT.Tut.by
Перспективный беспилотный летательный аппарат (БПЛА) «Охотник» (С-70), разрабатываемый компанией «Сухой», планируется застраховать на сумму 1 277 844 878,17 российских рублей (больше 87 миллионов долларов). Соответствующая заявка размещена на портале госзакупок,
Согласно документу, «Охотник» планируется застраховать от гибели (полной или полной конструктивной), пропажи без вести или повреждения в результате происшествия в течение периода страхования. Кроме того, на сумму 145 150 439,57 российских рублей застрахован наземный пункт управления (НПУ).
«Под максимальной страховой ответственностью по договору страхования понимается сумма по БПЛА и НПУ, установленная в размере 1 422 995 317,74 российских рублей», — следует из документа.
Беспилотник застрахован при эксплуатации в испытательных, демонстрационных, ознакомительных полетах, полетах по программам обучения пилотов, а также при гонке двигателей, рулежке, наземных работах, наземной отработке систем.
В заявке указывается, что услуга оказывается на территории России со сроком в семь месяцев с даты заключения договора.
Об «Охотнике»
Разработанный в КБ Сухого беспилотник «Охотник»
27 сентября беспилотник
Беспилотник «Охотник» выполнен по схеме «летающее крыло» с применением технологии «стелс», что снижает его радиолокационную заметность. По данным открытых источников, взлетная масса аппарата составляет до 20 тонн, максимальная скорость полета — около 1000 км/ч.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Перспективный беспилотный летательный аппарат (БПЛА) «Охотник» (С-70), разрабатываемый компанией «Сухой», планируется застраховать на сумму 1 277 844 878,17...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Hi-Tech)