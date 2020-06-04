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Новейший стелс-беспилотник России застрахуют на 87 миллионов долларов

04.06.2020 09:20 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Источник материала: IT.Tut.by

Перспективный беспилотный летательный аппарат (БПЛА) «Охотник» (С-70), разрабатываемый компанией «Сухой», планируется застраховать на сумму 1 277 844 878,17 российских рублей (больше 87 миллионов долларов). Соответствующая заявка размещена на портале госзакупок, пишет ТАСС.

Новейший стелс-беспилотник России застрахуют на 87 миллионов долларов
Скриншот из видео Youtube-канала Министерства обороны РФ

Согласно документу, «Охотник» планируется застраховать от гибели (полной или полной конструктивной), пропажи без вести или повреждения в результате происшествия в течение периода страхования. Кроме того, на сумму 145 150 439,57 российских рублей застрахован наземный пункт управления (НПУ).

«Под максимальной страховой ответственностью по договору страхования понимается сумма по БПЛА и НПУ, установленная в размере 1 422 995 317,74 российских рублей», — следует из документа.

Беспилотник застрахован при эксплуатации в испытательных, демонстрационных, ознакомительных полетах, полетах по программам обучения пилотов, а также при гонке двигателей, рулежке, наземных работах, наземной отработке систем.

В заявке указывается, что услуга оказывается на территории России со сроком в семь месяцев с даты заключения договора.

Об «Охотнике»

Разработанный в КБ Сухого беспилотник «Охотник» впервые поднялся в воздух 3 августа. В Минобороны тогда не уточняли, с какого военного аэродрома был выполнен взлет аппарата. Полет продолжался более 20 минут под управлением оператора.

27 сентября беспилотник выполнил полет совместно с истребителем Су-57. «Охотник» маневрировал в воздухе в автоматическом режиме на высоте около 1600 метров, продолжительность полета составила более 30 мин.

Беспилотник «Охотник» выполнен по схеме «летающее крыло» с применением технологии «стелс», что снижает его радиолокационную заметность. По данным открытых источников, взлетная масса аппарата составляет до 20 тонн, максимальная скорость полета — около 1000 км/ч.

 
 
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Перспективный беспилотный летательный аппарат (БПЛА) «Охотник» (С-70), разрабатываемый компанией «Сухой», планируется застраховать на сумму 1 277 844 878,17...
 
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