78 часов стрима и 50 тысяч евро инвестиций: как прошла EMERGE 2020

Источник материала: IT.Tut.by

115 спикеров из 7 часовых поясов, 78 часов стрима (в некоторые дни работали пять сцен одновременно), 174 стартапа — таково краткое описание в числах и фактах конференции EMERGE, которая прошла на этой неделе онлайн.



Фото: пресс-служба Emerge

— Мы начали подготовку к конференции около полугода назад, — рассказывают организаторы мероприятия Марго Лазаренкова и Алина Безуглова. — За несколько лет у нас уже появился опыт, свои «фишки» и ноу-хау, понимание, какие площадки нам нравятся и лучше всего подходят для реализации концепции EMERGE и задач. И вот буквально за 2,5 месяца нам пришлось все переиграть и создать абсолютно новую конференцию с нуля. Потому что у онлайн-ивента совершенно иная логистика, продакшн, работа с подрядчиками и волонтерами.

Организаторы отмечают — они гордятся, что сумели собрать спикеров из топовых мировых компаний, среди которых были Coursera, Tesla, Dropbox, Netflix, SoundCloud, TransferWise, Farfetch, Google, Facebook и NVIDIA, а также фондов (Flint Capital, Atomico, Hoxton Ventures, Acrobator Ventures, TA Ventures) и ведущих международных корпораций. Дать гостям инструменты для нетворкинга и даже организовать онлайн-афтепати, во время которого гости слушали сеты диджеев, которые транслировались из минского бара Hooligan, пели в караоке и даже «сидели в онлайн-бане».



Фото: пресс-служба Emerge

Над конференцией в этом году работала команда из 10 человек, из них всего один парень. Все члены команды живут в 6 странах, 7 городах и всей командой практически ни разу не встречались. Также организаторам помогали более 30 волонтеров из четырех стран.

Самыми популярными по количеству просмотров стали стрим FUTURE и UNICORN. В фокусе первого стрима в этом году была пандемия и ее влияние на общество. Лидерами по количеству просмотров стало выступление Гидеона Личфилда, главного редактора MIT Technology Review, и американского врача, писателя и гуру Дипака Чопры, которое модерировал известный американский учитель аштанги Эдди Штерн (кстати, у него белорусские корни). На странице Дипака в Linkedin у трансляции EMERGE — более 50 тысяч просмотров.



Фото: пресс-служба Emerge

Второй по количеству просмотров — стрим UNICORN, в котором приняли участие фаундеры таких успешных компаний как MailerLite, Miro, PicsArt и, конечно, стартапы — участники конкурса EMERGE CHALLENGE.

В этом году организаторы получили 504 заявки от стартапов из 34 стран. К участию в конкурсе было допущено 174. Сфера деятельности компаний — от создания масок для вечеринок до deeptech аналитики. В полуфинал прошло 50 стартапов из 15 стран, в финал — 10 стартапов из 7 стран.

Победителем в социальной номинации стал латвийский cleantech-стартап Digital Marine — он получил приз в тысячу долларов. Компания разрабатывает систему оптимизации расходов топлива для судов, в частности, улучшает планирование маршрута, на основе искусственного интеллекта и больших данных. Первый клиент у стартапа появился в апреле этого года, а уже в мае команда подписала соглашение о сотрудничестве в ближайшие 2 года с 600 судами.

Победителем EMERGE CHALLENGE и приз 10 тысяч евро получил российско-британский стартап Inovat, который переводит в диджитал возврат НДС. Дело в том, что текущий способ возврата НДС уже устарел и не удобен, зачастую путешественникам приходится стоять в очереди в аэропорту по два часа, чтобы просто подать заявление, а потом вручную заполнять множество сложных форм. Кроме того, этому процессу не хватает прозрачности, с клиентов взимают огромные скрытые платежи. Исследование стартапа показывает, что из-за неэффективности процесса по меньшей мере 65% требуемого НДС иностранным путешественникам не возвращается.

Кроме того, синдикат инвесторов белорусской сети бизнес-ангелов Angels Band выбрал стартап и предложил ему инвестиции на сумму 50 тысяч евро. Им стала компания из Санкт-Петербурга Fantasy Invest, которая разрабатывает мобильную игру про акции. Приложение использует реальные рыночные данные и превращает их в увлекательную игру. Пользователи могут наблюдать за рынком, выбирать акции, не покупая их, и зарабатывать призы, если сделали правильный выбор.