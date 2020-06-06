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В Telegram произошел массовый сбой
07.06.2020 06:02 — Новости Hi-Tech | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В работе мессенджера Telegram вечером 6 июня произошел массовый сбой. Об этом свидетельствуют
Неполадки в работе Telegram начали фиксироваться в 23.05 по минскому времени. На момент написания новости о проблемах в работе жаловались более 11 тыс. пользователей мессенджера. Подавляющее большинство из них — 93% — сообщают о невозможности подключения. У остальных не отправляются сообщения.
Больше всего сообщений о сбоях пришло из европейской части России — Москвы и Санкт-Петербурга, а также Беларуси, Украины, Германии, Италии, Эстонии, Латвии, Франции и Испании.
Около полуночи работа Telegram была восстановлена.
Последний раз глобальный сбой в работе Telegram произошел в конце ноября 2019 года. Тогда на невозможность пользоваться мессенджером жаловались в странах СНГ и Западной Европы.
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Неполадки в работе Telegram начали фиксироваться в 23.05 по минскому времени.
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