ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

США показали применение истребителем-бомбардировщиком атомной бомбы

09.06.2020 17:04 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: IT.Tut.by

Истребитель четвертого поколения F-15E Strike Eagle первым среди американских самолетов получит атомную бомбу B61−12, пишет Lenta.ru. Соответствующее видео испытаний оружия на YouTube опубликовали Сандийские национальные лаборатории.

В заявлении организации, опубликованном на ее сайте, говорится, что F-15E Strike Eagle первым среди американских самолетов сертифицирован для применения B61−12.

Совместные летные испытания F-15E Strike Eagle и B61−12 на упражнениях Red Flag в Неваде (США) проходили в марте.

В октябре 2018 года бывший начальник управления военной безопасности аппарата Совета безопасности, экс-начальник Главного штаба РВСН (в 1994—1996 годах) генерал-полковник Виктор Есин заявил, что модернизация термоядерной бомбы B61 до 12-го поколения превратила авиационный боеприпас из тактического оружия в стратегическое.

Мощность B61−12 не превышает одну мегатонну в тротиловом эквиваленте. Бомбу получат стратегические бомбардировщики B-52 Stratofortress, B-2 Spirit и перспективный B-21 Raider, а также истребители F-15 Eagle, F-16 Fighting Falcon, F-22 Raptor и F-35 Lightning II.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Истребитель четвертого поколения F-15E Strike Eagle первым среди американских самолетов получит атомную бомбу B61−12, пишет Lenta.ru. Соответствующее видео испытаний оружия...
 
Новости дня
Новости Hi-Tech
 
У Виктора Бабарико появился аккаунт в TikTok
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Hi-Tech

Свежие газеты

08.06.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
09.06.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец

Архив (Новости Hi-Tech)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика