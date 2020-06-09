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У Виктора Бабарико появился аккаунт в TikTok

09.06.2020 14:14 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Источник материала: IT.Tut.by

Претендент в кандидаты на пост президента Беларуси Виктор Бабарико завел аккаунт в TikTok.

«Добрый день, дорогие друзья, я Виктор Бабарико, это моя официальная страница в TikTok. И я внесу интерес в вашу жизнь», — говорит он в своем первом (и пока единственном) ролике, после чего добавляет: «Я вас люблю и надеюсь, вам это понравится» и изображает «сердечко» руками.

Напомним, в выходные стало известно, что Виктор Бабарико собрал необходимые 100 тысяч подписей. К вечеру воскресенья число увеличилось до 167 тысяч.

В TikTok зарегистрирован и другой претендент на должность главы государства — Сергей Черечень. В частности, не так давно он опубликовал у себя в аккаунте видео, где «находил» за своим диваном доллары — это отсылка к обыскам на даче Сергея Тихановского, где следователи нашли 900 тысяч долларов.

Открыть/скачать видео (12.17 МБ)

 
 
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Претендент в кандидаты на пост президента Беларуси Виктор Бабарико завел аккаунт в TikTok.
 
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