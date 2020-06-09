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У Виктора Бабарико появился аккаунт в TikTok
09.06.2020 14:14 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Источник материала: IT.Tut.by
Претендент в кандидаты на пост президента Беларуси Виктор Бабарико завел
«Добрый день, дорогие друзья, я Виктор Бабарико, это моя официальная страница в TikTok. И я внесу интерес в вашу жизнь», — говорит он в своем первом (и пока единственном) ролике, после чего добавляет: «Я вас люблю и надеюсь, вам это понравится» и изображает «сердечко» руками.
Напомним, в выходные
В TikTok
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Претендент в кандидаты на пост президента Беларуси Виктор Бабарико завел аккаунт в TikTok.
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