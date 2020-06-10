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Сегодня ночью в Беларуси была гроза. Посмотрите, как это красиво
10.06.2020 16:16 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Источник материала: IT.Tut.by
Сегодня ночью, примерно в час 10 июня, над Беларусью разразилась гроза Собрали фото этого прекрасного зрелища.
Например, вот что жители Воложина могли наблюдать этой ночью.
А в небе над заповедником «Налибокский», недалеко от деревни Рум в том же Воложинском районе, были не только молнии, но и двойная радуга.
А вот
МЧС
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Сегодня ночью, примерно в час 10 июня, над Беларусью разразилась гроза Собрали фото этого прекрасного зрелища.
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