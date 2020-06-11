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Найдено живое существо, которое не видели больше ста лет

11.06.2020 11:24 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Источник материала: IT.Tut.by

На острове Суматра (Индонезия) обнаружили носорогую ящерицу — других особей ее вида не встречали более ста лет. Об этом сообщает Science News.

Найдено живое существо, которое не видели больше ста лет
Иллюстрация 1933 года

Исследователь Элио Модильяни в конце XVIII века привез в Музей естественной истории города Генуи (Италия) пресмыкающееся, которого ранее никогда не встречали. Ящерица отличалась рогом на кончике носа — за счет этого вид позже стали называть «носорогим драконом», хотя его официальное название «Ящерица Модильяни (Harpesaurus modiglianii)».

С того момента подтверждений существования ящериц в научных кругах не было, а ведь прошло уже 130 лет. Во всяком случае, так было до недавнего момента. В 2018 году на острове Суматра биолог Чедунаса Адха Путра обнаружил останки ящерицы с «необычными особенностями». После более детального анализа установилось, что они как раз принадлежат «носорогому дракону». Причем скончалась та ящерица совсем недавно.

На достигнутом решили не останавливаться, и через какое-то время биологам удалось найти спящую на дереве особь Harpesaurus modiglianii на высоте 1675 метров над уровнем моря.

Найдено живое существо, которое не видели больше ста лет
Фото: Putra et al., 2020

Выше — фото с живым «драконом», сделанное Путрой в этом году. Ранее считалось, что у Harpesaurus modiglianii окрас менее «цветастый». Но теперь ясно, что в живой природе ящерицы ярко-зеленые. Впрочем, они способны быстро бледнеть и теряться на фоне коры и листьев при опасности, прямо как хамелеоны.

 
 
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На острове Суматра (Индонезия) обнаружили носорогую ящерицу — других особей ее вида не встречали более ста лет. Об этом сообщает Science News.
 
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