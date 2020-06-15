В России зенитный «Тор-М2» сделают плавающим

Источник материала: IT.Tut.by

Модификация зенитного ракетного комплекса (ЗРК) «Тор-М2» на колесном шасси с возможностью преодоления вплавь водных преград разрабатывается в России. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на слова начальника войсковой противовоздушной обороны ВС РФ генерал-лейтенанта Александра Леонова.



Тор-М2. Изображение: АТН новости Беларуси и мира /YouTube

«Разрабатывается модификация „Тор-М2“ на специализированном колесном шасси. Основным требованием, предъявляемым к боевой машине, является преодоление водных преград вплавь», — сказал Леонов.

Он напомнил, что недавно были подписаны долгосрочные контракты на 100 млрд рублей на поставку комплексов «Тор-М2» в войска до 2027 года.

«Кроме того, для оснащения подразделений ПВО, дислоцирующихся в условиях Арктики и Крайнего Севера, будут поставлены ЗРК „Тор-М2ДТ“, что сегодня имеет огромное значение в условиях повышенного интереса со стороны ряда государств в этом регионе», — добавил генерал.

«Тор-М2» предназначен для решения задач противовоздушной и противоракетной обороны на уровне дивизионного звена. Комплекс служит для прикрытия важных административных объектов, первых эшелонов сухопутных соединений от ударов противорадиолокационных и крылатых ракет, планирующих авиабомб, самолетов, вертолетов и беспилотных летательных аппаратов. Он может работать как в ручном, так и полностью автоматическом режиме.

При этом система «Тор» сама контролирует обозначенное воздушное пространство и самостоятельно сбивает все воздушные цели, не опознанные системой «свой — чужой». В составе комплекса 16 зенитных ракет вертикального старта с дальностью поражения до 12 км и высотным диапазоном до 10 тысяч метров. Модернизированная станция обнаружения целей способна обнаруживать летательные аппараты, созданные с использованием технологии снижения радиолокационной заметности.