Кого из претендентов на пост президента чаще ищут в поисковиках? Изучили данные Google и «Яндекс»

Источник материала: IT.Tut.by

Если верить данным Google, то начиная с 8 мая, когда была объявлена дата президентских выборов в Беларуси, у белорусов вырос интерес к слову «выборы». А кого из потенциальных кандидатов в президенты жители нашей страны чаще ищут в Сети? Чтобы узнать это, 42.TUT.BY изучил поисковые запросы при помощи Google Trends за 30 дней, а также посмотрел на данные «Яндекс Вордстат».



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Glenn Carstens-Peters / Unsplash

Как оценивается популярность поискового запроса в Google и «Яндекс»

В Google Trends вы можете увидеть только относительные значения. Алгоритмы Google определяют точку на графике за выбранный период, когда запрос был наиболее популярен, и принимают его за 100. Все остальные точки на графике определяются в процентном отношении к максимуму — поэтому данные могут разниться в зависимости от того, какой период времени мы зададим — месяц или неделю.

100 баллов означают наивысший уровень популярности запроса, 50 — в два раза меньше по сравнению с первым случаем. 0 баллов означает местоположение, по которому недостаточно данных о рассматриваемом запросе.

В «Яндекс Вордстат» показывается количество поисковых запросов в месяц. Также есть графа «Региональная популярность» — это доля, которую занимает регион в показах по выбранному слову, поделенная на долю всех показов результатов поиска, пришедшихся на этот регион. Популярность слова/словосочетания, равная 100%, означает, что заданное слово в данном регионе ничем не выделено. Если популярность более 100%, значит, что в указанном регионе есть повышенный интерес к этому слову, если меньше 100% — то пониженный.

Кроме того, сервис «Яндекса» предоставляет данные за предыдущий месяц (в нашем случае — за май).

Сравниваем частоту поисковых запросов с именами альтернативных кандидатов и Александра Лукашенко за 30 дней

В первую очередь мы выбрали потенциальных кандидатов, заявивших о том, что они преодолели отметку в 100 тысяч подписей. Это Анна Канопацкая (более 100 тысяч подписей), Александр Лукашенко ( 1,5 миллиона подписей), Виктор Бабарико (по его словам, « 350−400 тысяч подписей»), Валерий Цепкало (более 119 тысяч подписей), Наталья Кисель ( 108 тысяч подписей).

Также мы добавили Андрея Дмитриева (более 60 тысяч подписей), Светлану Тихановскую (также более 60 тысяч ) и Сергея Черечня (75 тысяч подписей). А еще — Сергея Тихановского, хоть он и не является официально претендентом на должность главы государства.

Мы решили сравнить динамику популярности поисковых запросов с именами этих кандидатов с запросом «Александр Лукашенко». Временной отрезок — 30 дней.

Андрей Дмитриев

На утро 15 июня пики популярности поискового запроса «Андрей Дмитриев» приходились на 26 мая и на 9 июня (на дни пикетов в Минске), а еще на 27 мая ( пикеты в Могилеве и Белыничах).

Анна Канопацкая

Пики графика со словосочетанием «Анна Канопацкая» были 4 июня (когда Анна Анатольевна посетила пикет по сбору подписей в Пинске), 8 июня (когда претендент в кандидаты сообщила о 72 тысячах подписей) и 10 июня (в тот день экс-депутат Палаты представителей Анна Канопацкая объявила о сборе более чем 100 тысяч подписей).

Валерий Цепкало

Хороший период был у запроса «Валерий Цепкало» 26 мая (когда Валерий Цепкало прихал в Могилев) 31 мая (когда в поддержку Валерия Цепкало проходили пикеты в Минске и Бобруйске), 2 июня (возможно, это как-то связано с публикацией «Медузы») 4 июня (когда Александр Лукашенко в очередной раз прошелся по своим оппонентам по президентской гонке, и хотя президент тогда не назвал ни одной фамилии, но, судя по высказываниям, речь шла в том числе и о Валерии Цепкало) и 7 июня (в день пикета за экс-главу ПВТ у столичной «Комаровки»).

Виктор Бабарико

Хотя мы считали, что пиковое значение придется на 11 июня, когда в главном офисе Белгазпромбанка , а также в компаниях «ПриватЛизинг» , «Кампари» и страховой компании «Кентавр» прошли обыски, однако поисковой запрос «Виктор Бабарико» набирал максимум 20 мая — когда ЦИК зарегистрировал инициативную группу экс-главы Белгазпромбанка — а также 1 июня, когда Виктор Бабарико подал в ЦИК обращение о фактах нарушения законодательства во время избирательной кампании.

Наталья Кисель

Запрос «Наталья Кисель» оценивался в 100 баллов 4 июня — в тот день стало известно, что Наталья Кисель собрала 62 700 подписей. И 10 июня — тогда претендент в кандидаты в президенты заявила, что собрала 108 тысяч подписей.

Светлана Тихановская

Пик популярности у запроса «Светлана Тихановская» был 31 мая — когда проходили многочисленные пикеты и когда были задержаны три участника ее инициативной группы.

Сергей Тихановский

Пик интереса пришелся на 30 мая — тогда Сергея Тихановского и еще семерых задержанных Минск">перевезли в Минск, и на них завели уголовное дело. Еще один всплеск — 4 июня: тогда при обыске на даче у Сергея Тихановского нашли 900 тысяч долларов.

Сергей Черечень

У запроса «Сергей Черечень» пик пришелся на 31 мая — в тот день в Бресте Сергей Черечень принял личное участие в работе пикета по сбору подписей в поддержку своей кандидатуры — а также на 5 июня (когда проходил пикет в Минске в поддержку этого претендента в кандидаты). И накануне — 4 июня — Черечень выложил у себя в TIkTok видео, где его дочка «случайно» за диваном находит кучу долларов.

Что показал «Яндекс Вордстат»

В «Яндекс Вордстат» мы установили критерий — поисковые запросы только по Беларуси. Как можно увидеть ниже, интерес ко всем, кроме Александра Лукашенко и Анны Канопацкой, начал резко расти в начале мая.

Мы приводим историю показов за последние 30 дней, указывая абсолютные значения за май 2020-го и 2019-го, чтобы сравнить, как менялись показатели (к сожалению, данные доступны лишь за предыдущий месяц) и располагаем получившееся по частоте показов — от большего к меньшему.

Словосочетание «Виктор Бабарико» — 45 656 показов в мае 2020-го, а в мае 2019-го — всего 59. Региональная популярность в Беларуси — 3603%.





У «Валерий Цепкало» в мае 2020-го — 20 041 показ, тогда как в мае 2019-го — 28. Региональная популярность в Беларуси — 3597%.





У слов «Александр Лукашенко» в мае 2020-го было 9 738 показов (в мае 2019-го — 6891), региональная популярность в Беларуси — 1330%.





На слова «Светлана Тихановская» в мае 2020-го пришлось 5 863 показа, до того этот показатель равнялся нулю. Региональная популярность в Беларуси — 3306%.





Со словом «Сергей Тихановский» в мае 2020-го было 4 774 показа, а за год до того — 9. Региональная популярность — 3022%.





Статистика по словам «Андрей Дмитриев» следующая: с 1 по 31 мая 2020 — 2 901 показ (в прошлом году за тот же период было 304). Региональная популярность в Беларуси — 516%.





«Наталья Кисель» — 2 403 показа в мае 2020-го, а в мае прошлого года — 141. Региональная популярность в Беларуси — 3444%.





«Сергей Черечень» — 1 048 показов в мае этого года, в мае 2019-го — 4. Региональная популярность в Беларуси — 3834%.





У словосочетания «Анна Канопацкая» — 970 показов за май 2020-го и 47 в мае 2019-го. Региональная популярность в Беларуси — 3501%.





Таким образом, больше всего показов в месяц — у словосочетания «Виктор Бабарико». А по региональной популярности — у запроса «Сергей Черечень».