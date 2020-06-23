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Посмотрите это видео из начала прошлого века. Оно выглядит так, как будто снято вчера

23.06.2020 19:20 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Источник материала: IT.Tut.by

Мастер с помощью технологий искусственного интеллекта (AI) восстановил видеоролик, снятый в в начале прошлого века. Благодаря технологиям ролик «выглядит так, как будто записан вчера». Об этом пишет Live Science.

Ролик воссоздал художник Мэтт Лафри (Matt Loughrey). Он и раньше отличался подобными экспериментами — например, создал изображение с лицом британского короля Генриха VII, основываясь на его посмертной маске.

В этот раз Мэтт восстановил видео 1914 года. В нем Уильям Фредерик Коди по прозвищу Буффало Билл — американский военный, предприниматель, предприниматель и шоумен — на языке жестов беседует c коренным жителем Америки. Оригинальное видео было записано со скоростью 19 кадров в секунду, обработанное — с 60 кадрами в секунду. Разница разительна.

В разговоре с Live Science Лафри рассказал, что его алгоритм основывается на генерации новых кадров между теми, что уже есть в ролике. Но технология — во всяком случае, по его словам — отличается от интерполяции движений. Последняя просто дублирует и объединяет уже существующие кадры. На создание минуты материала у Мэтта уходит 40 часов.

 
 
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Мастер с помощью технологий искусственного интеллекта (AI) восстановил видеоролик, снятый в в начале прошлого века. Благодаря технологиям ролик «выглядит так, как...
 
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