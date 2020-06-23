«В качестве дотации». Россия поставит в Сербию партию танков Т-72Б3

Источник материала: IT.Tut.by

Сербия ожидает поставку первой партии основных боевых танков Т-72Б3 из России уже до конца года. Всего балканская страна получит 30 танков и столько же разведывательно-диверсионных машин БРДМ-2. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на слова посла Сербии в России Мирослава Лазански.



Т-72Б3. Иллюстративное фото: i.ytimg.com

По словам дипломата, поставки боевой техники из России в Сербию осуществляются «в качестве дотации». Всего в первой партии будет 11 машин.

В конце декабря 2016 года сербский президент Александр Вучич, встретившись с министром обороны России Сергеем Шойгу, сообщил, что в рамках военно-технической помощи Москва передаст Белграду шесть самолетов МиГ-29, 30 танков Т-72С и 30 БРДМ-2.

Танк Т-72Б3 — одна из последних модернизаций знаменитого советского ОБТ Т-72, осуществленных «Уралвагонзаводом». Поставляются такие машины и в Беларусь, но в очень малых количествах — с 2017 года наша страна получила всего 19 машин.