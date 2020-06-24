Названы самые инновационные компании в мире. Угадайте, кто на первом месте

Источник материала: IT.Tut.by

Boston Consulting Group (BCG) — международная компания, специализирующаяся на управленческом консалтинге — опубликовала список с самыми инновационными, по их мнению, компаниями в 2020 году. Топ-10 занимают крупнейшие ИТ-гиганты. Об этом пишет Gizchina .





Первая десятка выглядит так (от десятого места к первому): Facebook, Sony, IBM, Alibaba, Huawei, Samsung, Microsoft, Amazon, Alphabet, Apple. Специалисты BCG особенно отметили Huawei, которая в прошлом году была на 48 месте. «Такой рост стал возможен даже с учетом санкций со стороны США», — добавляют эксперты.

Из других, не технологических компаний, в топ-50 есть McDonald’s, Coca-Cola и, например, Adidas. В список затесались и автомобильные производители вроде Volvo, Toyota и Volkswagen. В таблице выше также можно посмотреть, на сколько пунктов поднялась или упала та или иная компания.

Ниже — цены самого популярного продукта — лидера в списке: