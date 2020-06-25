Сайт «Нашей Нивы» не открывается у некоторых пользователей. Причина может быть в оплате домена

Источник материала: IT.Tut.by

Сайт издания «Наша Нива» перестал открываться у некоторых пользователей. Это подтвердили в редакции ресурса.





О первых перебоях стало известно около 1.45 ночи 25 июня. При попытке открыть сайт nn.by на экране у некоторых пользователей появлялось сообщение «Не получается получить доступ к сайту. Не удалось найти IP-адрес сервера».

Позже в соцсетях издания подтвердили, что проблема на самом деле есть, но с чем она связана, пока не ясно. В комментариях к этому посту юзеры из других стран и городов (например, Санкт-Петербурга и Вильнюса) рассказали, что доступа у них также нет.

При этом сайт издания до сих пор исправно работает и открывается у абонентов мобильного интернета от МТС.

Мы связались с редактором «Нашей Нивы» Егором Мартиновичем. Он добавил, что на момент публикации этой заметки точной информации о причинах произошедшего все еще нет. Когда появится конкретика, об этом читателям расскажут через соцсети.

На сайте одного из регистраторов доменных имен говорится, что домен nn.by будет выставлен на благотворительный аукцион. Ранее мы писали , что в соответствии с приказом Оперативно-аналитического центра вводятся ряд изменений в инструкцию о регистрации доменных имен в национальной зоне.



Скриншот с сайта hoster.by

Главное нововведение, касающееся всех владельцев имен .BY и .БЕЛ, — удаление домена сразу по окончании оплаченного периода регистрации. Ранее правила предусматривали 30-дневный период блокировки домена, когда предыдущий владелец мог продлить регистрацию и продолжить использование имени. Теперь невостребованные домены быстрее попадают на благотворительный аукцион (как на скриншоте выше), чтобы найти новых владельцев.

Мы позвонили в ООО «ОТКРЫТЫЙ КОНТАКТ» — компанию, в которой, по нашей информации, куплен домен nn.by. Там нам сказали, что представители сайта «своевременно не внесли оплату».