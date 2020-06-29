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Россия провела эксперимент по применению «роя» истребителей под управлением Су-57

29.06.2020 11:44 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Источник материала: IT.Tut.by

Россия провела эксперимент по применению «стаи» истребителей Су-35 под управлением самолета 5-го поколения Су-57. Об этом сообщили ТАСС два источника в оборонно-промышленном комплексе.

Россия провела эксперимент по применению «роя» истребителей под управлением Су-57
Фото: army.lv

«Эксперимент проводился в реальных боевых условиях, в „стае“ была задействована группа истребителей Су-35, роль командно-штабного самолета выполнял Су-57», — рассказал один из собеседников агентства.

Другой источник в оборонной сфере подтвердил ТАСС характер прошедших испытаний и пояснил, что в боевом порядке, который летчики называют стаей или роем, ведется информационный обмен между истребителями в режиме реального времени: информационно-управляющая система каждого самолета автоматически обрабатывает данные как собственных датчиков, так и датчиков других бортов.

Источники пояснили, что применение «стаи», действующей в едином информационном пространстве, существенно повышает эффективность выполнения боевых задач. Собеседники не назвали дату и место проведения эксперимента.

Как отметил ведущий российский военный эксперт, главный редактор журнала «Арсенал Отечества» Виктор Мураховский, такие испытания важны с точки зрения построения единой информационной системы вооруженных сил. «Работы по взаимодействию в общем боевом порядке (в „стае“) имеют важное значение. В перспективе информация от всех сенсоров самолета, а также от систем ПВО, от спутников, с наземной техники должна поступать в единую систему, которая создаст единое информационное поле для земли, воздуха и космоса. И в ней при поддержке искусственного интеллекта уже будет происходить распределение боевой работы, в том числе для авиации», — пояснил эксперт.

Он добавил, что подобные работы ведут Соединенные Штаты Америки, в частности для своих истребителей F35. В то же время, уточнил Мураховский, пока ни России, ни США не удалось построить подобную единую информационную систему управления всеми видами войск из-за трудностей в создании единого формата данных для разных видов и родов вооруженных сил.

 
 
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Россия провела эксперимент по применению «стаи» истребителей Су-35 под управлением самолета 5-го поколения Су-57. Об этом сообщили ТАСС два источника...
 
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