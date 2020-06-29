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Чем на самом деле являются «лучшие фото НЛО за 40 лет из Польши»
29.06.2020 14:40 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Источник материала: IT.Tut.by
Житель польской деревни Ястрово запечатлел на фото нечто, что, по мнению уфолога, является «лучшим фото НЛО за 40 лет». Об этом
В публикации утверждается, что человек, который сделал фото выше, рассказал, будто он ехал на велосипеде в отдаленном районе недалеко от деревни Ястрово, примерно в 290 километрах от Варшавы, когда увидел нечто в небе. По его словам, этот предмет издал странный шелестящий звук, когда скользнул по верхушке дерева, прежде чем исчезнуть.
Также издание утверждает, что мужчина успел сделать пять кадров, которые затем отправил польскому уфологу и журналисту Роберту Бернатовичу. При этом он не называет свои имя и фамилию, так как боится, что его посчитают человеком с психическими расстройствами.
Роберт Бернатович, в свою очередь, обратился к бывшему начальнику отдела расследований Британской исследовательской ассоциации НЛО Филиппу Мэнтлу. Мэнтл занимается вопросами паранормального с 1979 года, но, по его словам, большинство снимков НЛО, которые он видел, были фальсификациями. Однако этот снимок его впечатлил.
С Мэнтлом солидарен и бывший сотрудник Королевских военно-воздушных сил Великобритании Джейсон Глив, который сейчас тоже увлекается изучением подлинности фото НЛО. Он считает, что этот снимок не является подделкой и что некий объект действительно двигался примерно в 60 метрах над землей.
В качестве подтверждения своего мнения он приводит анализ листвы на фото, теней, положения Солнца на тот момент и так далее. По его словам, объект, по-видимому, имеет структуру и состоит из металла.
При этом тень объекта на земле не видна, однако Глив считает, это потому, что солнце было позади оператора. Он также увеличивал изображения и не нашел следы веревок или чего-либо еще.
«Если анализ Джейсона Гливса окажется правильным и у меня не будет оснований утверждать обратное, тогда эти пять фотографий НЛО из Польши могут быть лучшими, что у нас есть», — добавляет Филипп Мэнтл.
Дополнено. Однако позже в Twitter разоблачили эти фото. Ведь загадочный объект очень похож на обычную игрушку.
«Как уже подозревали, НЛО из Польши оказался просто обманом. Вот признание и игрушка, используемая для изготовления этих картин. Фотограф не знал, что его фотографии использовались для обмана», — говорится в твите.
Прочитать комментарий уфолога Филиппа Мэнтла можно у него в
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Житель польской деревни Ястрово запечатлел на фото нечто, что, по мнению уфолога, является «лучшим фото НЛО за 40 лет». Об этом пишет The Mirror. Позже в соцсетях...
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