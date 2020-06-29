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Цена 120-дюймового OLED-телевизора Xiaomi будет «беспрецедентной»
29.06.2020 13:08 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Источник материала: IT.Tut.by
Xiaomi готовит к анонсу 120-дюймовый телевизор премиум-сегмента. Об этом сообщил инсайдер
Устройство будет флагманским, обзаведется OLED-панелью (органические светодиоды, идеальный черный цвет), а также будет поддерживать развертку в 120 Гц. Отметим, что все нынешние телевизоры от Xiaomi изготавливаются по более привычной и доступной технологии экранов IPS. OLED-матрицы в телевизорах в основном пропагандирует компания LG, хотя подобные решения также есть у Sony и Panasonic.
Конкретную цену телевизора от Xiaomi инсайдер не назвал. Но ранее он говорил, что вся линейка OLED-телевизоров производителя будет предлагаться по «беспрецедентной стоимости». Точная дата анонса пока неизвестна.
Ниже — цены других популярных телевизоров компании:
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Xiaomi готовит к анонсу 120-дюймовый телевизор премиум-сегмента. Об этом сообщил инсайдер Ice universe.
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