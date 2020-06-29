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Мировые корпорации отказываются от рекламы в Facebook. Что происходит

29.06.2020 13:32 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Источник материала: IT.Tut.by

Руководство американской корпорации PepsiCo, являющейся одним из крупнейших в мире производителей прохладительных напитков, приняло решение в течение двух месяцев не размещать рекламу на платформе социальной сети Facebook. Об этом сообщил в воскресенье телеканал Fox News со ссылкой на собственные источники, рассказывает ТАСС.

Мировые корпорации отказываются от рекламы в Facebook. Что происходит
Фото: Reuters

Ранее Starbucks, Coca-Cola, Verizon, Unilever и ряд других корпораций заявили о приостановке размещения рекламы в Facebook и других популярных соцсетях, поскольку руководство последних якобы не принимает достаточных мер для удаления сообщений расистского характера и вводящей в заблуждение информации. Акцию поддержали влиятельные американские правозащитные организации.

По их данным, в PepsiCo пока официально об этом не объявляют, однако прекратят размещать рекламу в Facebook с начала июля и до завершения августа. По данным телеканала, таким образом бойкот одной из самых популярных социальных сетей приобретает «глобальный масштаб». PepsiCo, по имеющимся оценкам, тратит 2,6 млрд долларов в год на рекламу и маркетинг. А компания Facebook львиную долю прибылей получает от рекламы.

Выручка Facebook в прошлом году составила 70,697 млрд долларов, увеличившись на 27% по сравнению с 2018 годом. Чистая прибыль компании в эти же сроки, наоборот, снизилась на 16% — с 22,112 млрд до 18,485 млрд долларов. Доходы от рекламы возросли на 27%, с 55,013 млрд до 69,655 млрд долларов.

В США в последние недели уделяют особое внимание вопросам, касающимся искоренения расизма. Одной из причин этого стала смерть афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе (штат Миннесота). Стражи порядка использовали при его задержании 25 мая удушающий прием. Вскоре после этого афроамериканец умер в больнице. После смерти Флойда в ряде штатов начались акции протеста против ущемления прав темнокожих, имели место столкновения с полицией, многочисленные случаи мародерства и вандализма.

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Руководство американской корпорации PepsiCo, являющейся одним из крупнейших в мире производителей прохладительных напитков, приняло решение в течение двух месяцев...
 
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