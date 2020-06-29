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Девушки несколько раз подряд использовали «женственный фильтр» в FaceApp. Что из этого вышло

29.06.2020 18:16 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Источник материала: IT.Tut.by

В соцсетях — особенно в Twitter — девушки начали новый флешмоб с «женственным» фильтром в приложении FaceApp. Вышло настолько неожиданно, что парни тоже решили попробовать.

FaceApp, кажется, вновь переживает волну успеха. В Сети заметили, что если несколько раз наложить «женственный» фильтр поверх своей фотографии, результат становится схож с кадрами из фильмов ужасов. В популярной соцсети Twitter даже появился хештег #женственностьдоконца.

Девушки несколько раз подряд использовали «женственный фильтр» в FaceApp. Что из этого вышло
Фото: facebook.com/zoya.falkova

Ресурс twizz.ru пишет, что идею предложила художница Зоя Фалькова. После другие пользователи начали делиться своими результатами:

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