Девушки несколько раз подряд использовали «женственный фильтр» в FaceApp. Что из этого вышло

Источник материала: IT.Tut.by

В соцсетях — особенно в Twitter — девушки начали новый флешмоб с «женственным» фильтром в приложении FaceApp. Вышло настолько неожиданно, что парни тоже решили попробовать.

FaceApp, кажется, вновь переживает волну успеха. В Сети заметили, что если несколько раз наложить «женственный» фильтр поверх своей фотографии, результат становится схож с кадрами из фильмов ужасов. В популярной соцсети Twitter даже появился хештег #женственностьдоконца.



Фото: facebook.com/zoya.falkova

Ресурс twizz.ru пишет, что идею предложила художница Зоя Фалькова. После другие пользователи начали делиться своими результатами:

#женственностьдоконца Очень страшно, до свидания. (не советую брать фото с широкой улыбкой, потому что вот ЭТО) pic.twitter.com/ZcGB2OqVXf — podoñesa (@ trbrdnht ) June 25, 2020