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Девушки несколько раз подряд использовали «женственный фильтр» в FaceApp. Что из этого вышло
29.06.2020 18:16 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Источник материала: IT.Tut.by
В соцсетях — особенно в Twitter — девушки начали новый флешмоб с «женственным» фильтром в приложении FaceApp. Вышло настолько неожиданно, что парни тоже решили попробовать.
FaceApp, кажется, вновь переживает волну успеха. В Сети заметили, что если несколько раз наложить «женственный» фильтр поверх своей фотографии, результат становится схож с кадрами из фильмов ужасов. В популярной соцсети Twitter даже появился хештег #женственностьдоконца.
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