Издание «Наша Нива» вернулось на прежний адрес

Источник материала: IT.Tut.by

Издание «Наша Нива» теперь снова доступно по адресу NN.by. Об этом говорится на сайте компании.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: John Schnobrich / Unsplash

В коротком сообщении представители издания благодарят «десятки тысяч людей за солидарность и поддержку». Дополнительных комментариев о произошедшем нет.

Напомним: в ночь на 25 июня сайт «Нашей Нивы» перестал открываться у некоторых пользователей. На экране появлялось сообщение «Не получается получить доступ к сайту. Не удалось найти IP-адрес сервера». Позже выяснилось, что проблема была связана с доменом, за который вовремя не внесли оплату. Из-за этого, в связи с действующим решением ОАЦ, доступ к сайту по старому адресу был недоступен. Его должны были отправить на аукцион.

Позже в тот же день представители издания объяснили это следующим стечением обстоятельств. Как известно, владельцы сайтов должны каждый год оплачивать аренду домена, цена — около 25 рублей. В заявлении говорится, что домен NN.by зарегистрирован в компании «Открытый контакт», а хостинг и электронная почта находились на серверах другой организации — «Надежные программы». Каким-то образом четыре электронных письма с напоминаниями об оплате от «Открытого контакта» не прошли спам-фильтр и попали «в глубокую корзину». При этом, утверждается в заявлении, другие имейлы с того же адреса пришли без препятствий.

Генеральный директор технического администратора доменной зоны .by hoster.by Сергей Повалишев в комментарии для TUT.BY добавил, что регистраторы стараются заранее напоминать клиентам о возможности такого исхода, хотя оплата за домен может не быть проведена по разным причинам.