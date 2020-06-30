ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Xiaomi Redmi 9A и Redmi 9C представлены официально. Цена - от 80 долларов

30.06.2020 10:00 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: IT.Tut.by

Xiaomi показала два смартфона начального уровня — Redmi 9A и Redmi 9C. Главная отличительная черта аппаратов — относительно доступная цена. Об этом рассказывает FoneArena.

Redmi 9C

Xiaomi Redmi 9A и Redmi 9C представлены официально. Цена - от 80 долларов

Аппарат оснащается экраном на 6,53 дюйма с разрешением HD+. Процессором выступает MediaTek Helio G35, оперативной памяти типа LPDDR4X установлено 2 ГБ, постоянной — 32 ГБ. Правда, она расширяется через карты microSD до 512 ГБ. Вместе с карточкой памяти можно одновременно установить и две nanoSIM-карты. Объем аккумулятора — 5000 мАч, порт для зарядки USB-C.

Кроме того, в смартфоне есть сканер отпечатков пальцев на задней стороне корпуса и ИК-передатчик для управления бытовой техникой.

Основная камера состоит из трех моделей. Разрешение первого — 13 Мп, второго, ультра-широкоугольного — 5 Мп, третьего, для измерения глубины объектов в кадре — 2 Мп. Фронтальная камера на 5 Мп.

Стартовая цена устройства — около 100 долларов.

Redmi 9A

Xiaomi Redmi 9A и Redmi 9C представлены официально. Цена - от 80 долларов

Упрощенная версия девайса с аналогичным экраном на 6,53 дюйма (HD+), процессором MediaTek Helio G25, 2 ГБ оперативной памяти (LPDDR4X) и 32 ГБ хранилища, а также батареей на 5000 мАч. В активе все тот же порт USB-C, а также возможность использования одновременно двух «симок» и карты памяти. Правда, сканера отпечатков пальцев уже не предусмотрено.

Основная камера при этом состоит всего из одного модуля с разрешением в 13 Мп, фронтальный фотодатчик — на 5 Мп.

Начальная цена аппарата — около 83 долларов.

Ниже — цены других популярных смартфонов Xiaomi:

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Xiaomi показала два смартфона начального уровня — Redmi 9A и Redmi 9C. Главная отличительная черта аппаратов — относительно доступная цена. Об этом рассказывает FoneArena.
 
Новости дня
Новости Hi-Tech
 
Издание «Наша Нива» вернулось на прежний адрес
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Hi-Tech

Свежие газеты

29.06.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
30.06.2020
Mir24.TV Belarus
Чырвоны прамень
Новости Волковыска
Вороновская газета
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Горецкий вестник

Архив (Новости Hi-Tech)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика