Xiaomi Redmi 9A и Redmi 9C представлены официально. Цена - от 80 долларов

Источник материала: IT.Tut.by

Xiaomi показала два смартфона начального уровня — Redmi 9A и Redmi 9C. Главная отличительная черта аппаратов — относительно доступная цена. Об этом рассказывает FoneArena .

Redmi 9C





Аппарат оснащается экраном на 6,53 дюйма с разрешением HD+. Процессором выступает MediaTek Helio G35, оперативной памяти типа LPDDR4X установлено 2 ГБ, постоянной — 32 ГБ. Правда, она расширяется через карты microSD до 512 ГБ. Вместе с карточкой памяти можно одновременно установить и две nanoSIM-карты. Объем аккумулятора — 5000 мАч, порт для зарядки USB-C.

Кроме того, в смартфоне есть сканер отпечатков пальцев на задней стороне корпуса и ИК-передатчик для управления бытовой техникой.

Основная камера состоит из трех моделей. Разрешение первого — 13 Мп, второго, ультра-широкоугольного — 5 Мп, третьего, для измерения глубины объектов в кадре — 2 Мп. Фронтальная камера на 5 Мп.

Стартовая цена устройства — около 100 долларов.

Redmi 9A





Упрощенная версия девайса с аналогичным экраном на 6,53 дюйма (HD+), процессором MediaTek Helio G25, 2 ГБ оперативной памяти (LPDDR4X) и 32 ГБ хранилища, а также батареей на 5000 мАч. В активе все тот же порт USB-C, а также возможность использования одновременно двух «симок» и карты памяти. Правда, сканера отпечатков пальцев уже не предусмотрено.

Основная камера при этом состоит всего из одного модуля с разрешением в 13 Мп, фронтальный фотодатчик — на 5 Мп.

Начальная цена аппарата — около 83 долларов.

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