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Samsung Galaxy Note20 Ultra показали на коротком видео

01.07.2020 12:58 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Источник материала: IT.Tut.by

В начале августа Samsung планирует провести онлайн-презентацию новых гаджетов, в числе которых — смартфоны линейки Galaxy Note20. Инсайдер Ice universe раскрыл новые подробности о девайсе, а энтузиасты сделали видео.

По информации Ice universe, устройств будет два: обычный Galaxy Note20 и Galaxy Note20 Ultra. Как минимум в последнем появится новый медный цвет, стекло задней панели будет матовым. Пользователь @CConceptCreator в Twitter опубликовал видео, в котором попытался воссоздать дизайн аппарата:

Известно, что устройства будут базироваться на пока еще не анонсированном процессоре Qualcomm Snapdragon 865+. Модели для некоторых рынков (скорее всего, и для нашего) получает аналогичный фирменный Exynos 992. В Сети также ходит фото, на котором показы прозрачные чехлы для аппаратов. Судя по ним, перо S Pen будет располагаться слева, а клавиши питания и регулировки громкости расположатся на правой грани обоих смартфонов.

Значительную часть «спинок» в новинках занимают прямоугольные блоки под основные камеры. В Galaxy Note20 Ultra сохранится главный фотодатчик на 108 Мп, как в уже продающимся Galaxy S20 Ultra. Правда, максимальный зум будет 50-кратным, а не 100-кратным.

Samsung Galaxy Note20 Ultra показали на коротком видео

Кроме того, избавятся от ToF-модуля (более точно измеряет глубину кадра). Его место займет более привычный лазерный автофокус. С его помощью, по информации Ice universe, компании удалось решить проблему с медленным и не всегда точным фокусом в Galaxy S20 Ultra.

К другим предполагаемым характеристикам Samsung Note20 Ultra относится дисплей с Dynamic AMOLED-матрицей на 6,9 дюйма, минимум 12/256 ГБ памяти с возможностью расширения через microSD, батарея на 4500 мАч (поддерживается быстрая проводная и беспроводная зарядки). Вероятно, устройство все также будет защищено от воды и пыли по стандарту IP68, а также получит возможность работы с 5G-сетями и eSIM.

По неподтвержденной информации, презентация линейки Galaxy Note20, а также смарт-часов Galaxy Watch 3 и сгибающихся смартфонов Galaxy Fold 2 и Galaxy Z Flip 5G состоится 5 августа.

Ниже — цены популярных у нас смартфонов Samsung:

 
 
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В начале августа Samsung планирует провести онлайн-презентацию новых гаджетов, в числе которых — смартфоны линейки Galaxy Note20. Инсайдер Ice universe раскрыл новые...
 
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