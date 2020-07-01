Самые современные истребители Беларуси заступили на боевое дежурство

Источник материала: IT.Tut.by

Сегодня на аэродроме в Барановичах на специальном мероприятии журналистам показали самые современные самолеты белорусских ВВС — тяжелые истребители Су-30СМ поколения 4+.



Фото: Дмитрий Брушко

Несмотря на то, что основное предназначение этого самолета — завоевание господства в воздухе, он может работать и по земле. Номенклатура вооружения включает в себя управляемые ракеты «воздух-воздух», неуправляемые ракетные снаряды и авиационные бомбы, при необходимости можно использовать и авиапушку.



Фото: Дмитрий Брушко



Фото: Дмитрий Брушко



Фото: Дмитрий Брушко



Фото: Дмитрий Брушко

Преимущество Су-30СМ — сверхманевренность, которую обеспечивают двигатели с управляемым вектором тяги. Авионика самолета создана на основе «открытой архитектуры борта» — в нее можно добавлять новые элементы. Считается, что такие истребители имеют неплохие шансы в бою даже против пятого поколения.