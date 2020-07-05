Три интересных образца бронетехники, показанных на «Линии Сталина»

Источник материала: IT.Tut.by

4 июля на территории историко-культурного комплекса «Линия Сталина» прошла историческая реконструкция событий 1944 года, а именно — операции «Багратион». Солдаты группы армий «Центр» попытались удержать наступление Красной армии и Войска Польского и потерпели вполне заслуженное поражение. 42.TUT.BY рассказывает о нескольких интересных образцах боевой техники, замеченных на реконструкции.





Так уж получилось, что относительно редкая «броня» на мероприятии принадлежала в основном «немецкой» стороне. Дело не в наших предпочтениях, просто о Су-76М и Т-34 известно практически все и практически всем, в то время как, например, бронеавтомобиль Sd.Kfz. 222, изготовленный мастерами, представляет собой практически уникальное изделие. Итак, присмотримся поближе.

Пушечный бронеавтомобиль Sd.Kfz. 222

Первый бронеавтомобиль в Рейхе, Sd.Kfz.13, создали буквально одновременно с приходом Гитлера к власти. Машина использовала шасси обычного гражданского авто, и военные очень быстро поняли — так не пойдет. Нормальный бронеавтомобиль должен сочетать полный привод, высокую прочность, простоту конструкции, быстрый доступ к основным узлам и малое давление на грунт — для него требовалась особая колесная база.





Поэтому уже в 1934 году стартовали работы над первой бронемашиной специальной постройки. Компания Horch разработала модель, которая позже стала основной бронемашиной вермахта Sd.Kfz. 221.

При массе около 4 тонн машина обладала вполне достаточной скоростью в 80 км/ч, имела броню толщиной до 14,5 мм с рациональными углами наклона и отличную проходимость. Экипаж Sd.Kfz. 221 состоял всего из двух человек.

Единственным недостатком броневика было очень слабое вооружение — всего один пулемет винтовочного калибра во вращающейся башне. Первое время усилить огневую мощь машины пытались, устанавливая в башенке противотанковые ружья, но требовалось более кардинальное решение проблемы.





Им и стал вариант Sd.Kfz.222. Бронеавтомобиль получил 20-миллиметровую автоматическую пушку в дополнение к пулемету — теперь машина могла бороться и с пехотой, и с легкой бронетехникой (и теоретически — с авиацией, угол возвышения орудия позволял обстреливать и воздушные цели). Из-за новой башни машина потяжелела почти на тонну (плюс добавился один член экипажа), ухудшилась проходимость, но в целом модель осталась достаточно маневренной для того, чтобы эффективно выполнять боевые задачи. В результате пушечный Sd.Kfz.222 прослужил всю войну — их было построено около 1000 штук.

Средний танк Pz. III Ausf. J

К 1941 году именно Pz. III был самым массовым средним танком в панцерваффе. В серию версию J запустили перед вторжением в СССР, весной 1941 года. Французская кампания 1940 года, хоть и закончилась сокрушительной победой Рейха, показала, что средние немецкие танки отлично пробиваются современными орудиями даже в лоб — после чего лобовую броню машины сильно нарастили. А вот пушку оставили на первых порах старую — сравнительно короткоствольное орудие KwK 38 калибром 50 мм.





Боевое крещение Pz. III Ausf. J приняли в операции «Барбаросса» — и тут же в полной мере показали и свои преимущества, и недостатки. Возросшая толщина лобовой брони позволяла не бояться основного противотанкового орудия Красной армии, знаменитой «сорокапятки». А вот против Т-34 и КВ «трешки» версии J показали себя на первых порах посредственно — броня не держала 76-мм снаряды, а пушка пробивала броню новых советских танков всего с 200 метров.

Как только появилась возможность, новые Pz. III Ausf. J стали спешно перевооружать на новые орудия — сравнительно длинноствольные KwK 39. Танки с такими пушками пошли в серию уже ко времени битвы под Москвой, в конце 1941 года. Такие машины смогли уже более-менее уверенно бороться с «тридцатьчетверками» и КВ.





Версия Pz. III Ausf. J продержалась в производстве до середины 1942 года, затем ее сменили более современные машины. К моменту начала операции «Багратион» это был уже довольно устаревший танк, совершенно недотягивавший по характеристикам ни до новых советских, ни до новых немецких машин.

«Немецкий чех» Pz.Kpfw.38(t)

Изначально конструкторы назвали машину иначе — LT vz.38 и вовсе не предполагали его использования на белорусской территории. Один из самых удачных легких танков своего времени разработали для армии Чехословакии, которая им в итоге так и не воспользовалась.

Работы начались в 1937 году, а первые танки удалось произвести как раз ко времени, когда немецкий вермахт без боя оккупировал страну. Чехословацкие танки с 37-миллиметровыми пушками оказались достаточно хорошими, чтобы их без каких-либо серьезных доработок приняли на вооружение германской армии.





Уже к началу Второй мировой в сентябре 1939 года первые немецкие части вооружились LT vz.38, переименованными в Pz.Kpfw.38(t). В боях «чехи» показали себя отлично, через год они же поучаствовали в покорении Франции, через два — Югославии и Греции. Перед вторжением в СССР несколько десятков танков передали бывшим «хозяевам» — словакам, которые сформировали из них свою единственную танковую бригаду. Немцы же укомплектовали удачными машинами пять собственных дивизий (больше 600 штук). Четыре из них действовали на территории БССР.

В Советском Союзе судьба Pz.Kpfw.38(t) оказалась незавидной: СССР к 1941 году делал ставку уже на Т-34, снаряды которых броня легких танков держала посредственно. Особым модернизациям «чех» не подвергался, единственная улучшенная версия получила 50-миллиметровую лобовую броню, которая не обеспечивала никакой уверенной защиты от 76-миллиметровых пушек советских машин. Как закономерный итог, почти все легкие Pz.Kpfw.38(t) были потеряны за первый год войны, а оставшиеся машины оказались там, где они могли еще принести пользу — в частях, действовавших против партизан.