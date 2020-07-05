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Белорусские стартапы могут выиграть 500 тысяч долларов инвестиций в онлайне

08.07.2020 12:10 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Источник материала: IT.Tut.by

Швейцарская компания Seedstars начала прием заявок для участия в самом крупном конкурсе стартапов на развивающихся рынках. Белорусские проекты имеют возможность поучаствовать в розыгрыше инвестиций на сумму до 500 тысяч долларов. Об этом сообщает The Heroes.

Белорусские стартапы могут выиграть 500 тысяч долларов инвестиций в онлайне
Фото: Seedstars Belarus

В 2019-м Seedstars World Competition впервые прошел в Минске. Из более 100 заявок победителем стал Skinive (Wise AI) — проект по созданию виртуального ИИ-дерматолога.

В глобальном финале, который прошел 3 апреля 2020 года в онлайне, победил российский стартап StudyFree.

Дмитрий Досов, амбассадор Seedstars World Competition в Беларуси, так отозвался об особенностях белорусского опыта: «В прошлом году мы поразили Seedstars и поставили региональный рекорд по числу поданных заявок. И несмотря на очень сильные проекты, у всех была одна проблема — умение питчить на английском языке так, чтобы дух захватывало. Без него сложно привлечь инвестора, а тем более победить в таком сложном международном конкурсе. В этом году мы учли эти ошибки, и финалистов будет готовить команда Demium Minsk».

В связи со сложившейся обстановкой в мире Seedstars World Competition 2020/21 полностью пройдет в онлайне.

Чтобы иметь возможность получить инвестиции и менторскую помощь от Seedstars, белорусские стартапы должны подать заявление на сайте в разделе минского ивента. При этом к проектам предъявляются следующие требования:

  • наличие MVP — минимально работоспособного продукта,
  • первые продажи как доказательство его востребованности,
  • предыдущие инвестиции в стартап не должны превышать миллион долларов.

«Попробовать подать заявку нужно всем стартапам, подходящим под критерии. Я внимательно следил за судьбой стартапов, прошедших до регионального и глобального уровней — в течение полугода все они привлекли финансирование от инвесторов, не связанных с Seedstars. Потому что этот конкурс — действительно прекрасная возможность заявить о себе на мировой арене и привлечь умные инвестиции», — дополнил Дмитрий Досов.

Победитель конкурса получит инвестиции в размере 500 тысяч долларов, еще 10 финалистов смогут рассчитывать на 50 тысяч. Все стартапы, дошедшие до региональных саммитов, будут включены во всемирную экспертную сеть менторов, которая позволит дать новый импульс развитию проекта.

«Наша цель — находить и помогать наиболее инновационным стартапам со всего мира, давая им инвестиции и предпринимательское образование. Мы хотим дать глобальные возможности тем, у кого нет доступа к ресурсам, усиливать рост предпринимательства на развивающихся рынках и действовать как катализатор на местные стартап-экосистемы», — сказала сооснователь Seedstars Алисе де Тоннак.

 
Теги: Минск
 
 
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Швейцарская компания Seedstars начала прием заявок для участия в самом крупном конкурсе стартапов на развивающихся рынках. Белорусские проекты имеют возможность...
 
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