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В Беларуси проведены испытания новой ракеты для противотанкового комплекса
12.07.2020 11:14 — Новости Hi-Tech | Tut.by
Источник материала: Tut.by
На Обуз-Лесновском полигоне компания-разработчик провела первые испытания обновленной ракеты 9М114МБ для противотанкового комплекса, сообщает
По информации ведомства, в рамках модернизации уменьшен вес, увеличена дальность полета, изменен блок управления ракетой.
В ходе испытаний проведена стрельба на минимальную и максимальную дальности – 400 и 6.000 метров соответственно, выполнен пуск по бронеобъекту ракетой с боевой частью на два с половиной километра. Стрельбу вели расчеты группы артиллерии из 11-й гвардейской механизированной бригады.
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На Обуз-Лесновском полигоне компания-разработчик провела первые испытания обновленной ракеты 9М114МБ для противотанкового комплекса, сообщает пресс-служба...
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