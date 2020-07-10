ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

В работе Viber произошел глобальный сбой. Также есть проблемы с рядом других приложений на iOS

10.07.2020 15:18 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: IT.Tut.by

В работе Viber произошел глобальный сбой. Согласно данным сервиса Downdetector, проблемы с приложением есть у пользователей из Беларуси, Украины, Сербии, Болгарии, Хорватии, Греции, Филиппин и других стран.

В работе Viber произошел глобальный сбой. Также есть проблемы с рядом других приложений на iOS

При этом 95% русскоязычных пользователей сообщают, что у них «нет соединения». Проблемы наблюдаются с мобильной версией — множество сообщений свидетельствует, что неполадки возникают на iOS, тогда как на Android и Windows приложение работает нормально.

— Тысячи приложений по всему миру, включая Viber, не работают на iOS. Это техническая проблема, которая будет исправлена в ближайшее время. Пожалуйста, не удаляйте и не переустанавливайте Viber, это не решит проблему. Viber вернется в ближайшее время. Спасибо за терпение, — сообщили 42.TUT.BY в пресс-службе Viber.

В Сети считают, что проблема в Facebook SDK. Действительно, издание The Verge пишет, что сегодня ряд популярных приложений и сервисов, включая TikTok, Spotify, Pinterest, Tinder, Headspace, а также «Яндекс.Карты» в настоящее время не работают на устройствах iOS.

В социальных сетях широко распространены сообщения о сбоях различных приложений при каждом запуске их на iPhone и iPad, а также при их скачивании.

Хотя точная причина проблемы еще не подтверждена, ранние отчеты предполагают, что перебои в работе вызваны SDK от Facebook, который приложения используют для управления входом пользователей. Сегодня утром на своей платформе для разработчиков Facebook заявил, что «осведомлен и расследует увеличение количества ошибок в iOS SDK, что приводит к сбою некоторых приложений».

Отметим, что с начала июля Viber прекратил сотрудничество с Facebook.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В работе Viber произошел глобальный сбой. Согласно данным сервиса Downdetector, проблемы с приложением есть у пользователей из Беларуси, Украины, Сербии, Болгарии,...
 
Новости дня
Новости Hi-Tech
 
Над Минском заметили редкое зрелище - комету на фоне серебристых облаков. Вот как это выглядело
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Hi-Tech

Свежие газеты

09.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
10.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма

Архив (Новости Hi-Tech)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика