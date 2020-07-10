В работе Viber произошел глобальный сбой. Также есть проблемы с рядом других приложений на iOS

Источник материала: IT.Tut.by

В работе Viber произошел глобальный сбой. Согласно данным сервиса Downdetector, проблемы с приложением есть у пользователей из Беларуси, Украины, Сербии, Болгарии, Хорватии, Греции, Филиппин и других стран.





При этом 95% русскоязычных пользователей сообщают, что у них «нет соединения». Проблемы наблюдаются с мобильной версией — множество сообщений свидетельствует, что неполадки возникают на iOS, тогда как на Android и Windows приложение работает нормально.

— Тысячи приложений по всему миру, включая Viber, не работают на iOS. Это техническая проблема, которая будет исправлена в ближайшее время. Пожалуйста, не удаляйте и не переустанавливайте Viber, это не решит проблему. Viber вернется в ближайшее время. Спасибо за терпение, — сообщили 42.TUT.BY в пресс-службе Viber.

В Сети считают, что проблема в Facebook SDK. Действительно, издание The Verge пишет , что сегодня ряд популярных приложений и сервисов, включая TikTok, Spotify, Pinterest, Tinder, Headspace, а также «Яндекс.Карты» в настоящее время не работают на устройствах iOS.

В социальных сетях широко распространены сообщения о сбоях различных приложений при каждом запуске их на iPhone и iPad, а также при их скачивании.

Хотя точная причина проблемы еще не подтверждена, ранние отчеты предполагают, что перебои в работе вызваны SDK от Facebook, который приложения используют для управления входом пользователей. Сегодня утром на своей платформе для разработчиков Facebook заявил, что «осведомлен и расследует увеличение количества ошибок в iOS SDK, что приводит к сбою некоторых приложений».

Отметим, что с начала июля Viber прекратил сотрудничество с Facebook.