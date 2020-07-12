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В Беларуси проведены испытания новой ракеты для противотанкового комплекса

12.07.2020 13:24 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Источник материала: IT.Tut.by

На Обуз-Лесновском полигоне компания-разработчик провела первые испытания обновленной ракеты 9М114МБ для противотанкового комплекса, сообщает БелаПАН со ссылкой на пресс-службу Минобороны Беларуси.

По информации ведомства, в рамках модернизации уменьшен вес, увеличена дальность полета, изменен блок управления ракетой.

В ходе испытаний проведена стрельба на минимальную и максимальную дальности — 400 и 6000 метров соответственно, выполнен пуск по бронеобъекту ракетой с боевой частью на два с половиной километра. Стрельбу вели расчеты группы артиллерии из 11-й гвардейской механизированной бригады.

 
 
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На Обуз-Лесновском полигоне компания-разработчик провела первые испытания обновленной ракеты 9М114МБ для противотанкового комплекса, сообщает БелаПАН со ссылкой...
 
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