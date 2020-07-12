ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

В США загорелся десантный корабль USS Bonhomme Richard

12.07.2020 22:54 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: IT.Tut.by

В США на военно-морской базе Сан-Диего загорелся универсальный десантный корабль USS Bonhomme Richard (LHD-6). Несколько моряков уже получили ранения, пишет USNI News, ссылаясь на сообщения от местных властей.

Сообщается, что после возгорания на корабле произошло несколько взрывов. Пожарные команды и военные борются с огнем, но о том, локализован ли пожар, пока ничего неизвестно. Над кораблем поднимается черный дым.

USS Bonhomme Richard — универсальный десантный корабль класса Wasp. Этот класс по размерам и водоизмещению уступает только суперавианосцам классов «Нимиц» и «Джеральд Форд» (более 40 000 тонн). Основное предназначение УДК — транспортировка и высадка десанта, а также оказание ему авиационной поддержки.

«Бономм Ричард» перевозит до 2 тысяч десантников и смешанную авиагруппу из 36 вертолетов, а также шести истребителей-штурмовиков AV-8B «Харриер-2» и самолетов пятого поколения F-35B.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В США на военно-морской базе Сан-Диего загорелся универсальный десантный корабль USS Bonhomme Richard (LHD-6). Несколько моряков уже получили ранения, пишет USNI News, ссылаясь...
 
Новости дня
Новости Hi-Tech
 
«1500 танков» и «встречное сражение». Мифы и факты битвы под Прохоровкой
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Hi-Tech

Свежие газеты

11.07.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Soligorsk News
Горецкий вестник
12.07.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Чырвоны прамень
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Кировец

Архив (Новости Hi-Tech)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика