В США загорелся десантный корабль USS Bonhomme Richard

Источник материала: IT.Tut.by

В США на военно-морской базе Сан-Диего загорелся универсальный десантный корабль USS Bonhomme Richard (LHD-6). Несколько моряков уже получили ранения, пишет USNI News, ссылаясь на сообщения от местных властей.

Сообщается, что после возгорания на корабле произошло несколько взрывов. Пожарные команды и военные борются с огнем, но о том, локализован ли пожар, пока ничего неизвестно. Над кораблем поднимается черный дым.

USS Bonhomme Richard — универсальный десантный корабль класса Wasp. Этот класс по размерам и водоизмещению уступает только суперавианосцам классов «Нимиц» и «Джеральд Форд» (более 40 000 тонн). Основное предназначение УДК — транспортировка и высадка десанта, а также оказание ему авиационной поддержки.

«Бономм Ричард» перевозит до 2 тысяч десантников и смешанную авиагруппу из 36 вертолетов, а также шести истребителей-штурмовиков AV-8B «Харриер-2» и самолетов пятого поколения F-35B.